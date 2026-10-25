به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری ظهر یکشنبه در مراسم تألیف قلوب نیروهای انتظامی و سپاه که در سالن شهدای ستاد فرماندهی انتظامی استان قزوین برگزار شد، با تبیین آموزه‌های مکتب حضرت فاطمه زهرا(س)، همراهی با حجت الهی و پشتیبانی از ولی خدا را از مهم‌ترین وظایف مؤمنان برشمرد.

وی با اشاره به آیات ۱۱۹ و ۱۲۰ سوره توبه اظهار کرد: خداوند در این آیات، مؤمنان را به رعایت تقوای الهی و حفظ پیوند با ولی خدا سفارش می‌کند و از آنان می‌خواهد در مسیر حرکت پیامبر و پیشوای جامعه، همراه و ثابت‌قدم باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: حضرت زهرا(س) با وجود برخورداری از مقام والای عصمت و صداقت، خود را موظف به حمایت از امیرالمؤمنین علی(ع) می‌دانستند و در انجام این مسئولیت، از هیچ تلاشی دریغ نکردند و جان خود را نیز در این راه فدا کردند.

آیت‌الله مظفری ادامه داد: بر اساس آیات قرآن، همراهی با پیامبر و یاری جبهه حق، مسئولیتی همگانی است و سختی‌هایی مانند گرسنگی، تشنگی و خستگی در این مسیر، بی‌پاداش نخواهد ماند؛ چراکه حتی گام‌هایی که در جهت حمایت از حق برداشته می‌شود و موجب خشم دشمنان می‌گردد، در شمار اعمال صالح ثبت خواهد شد.

نیروهای مسلح در حوادث گذشته آبدیده شده‌اند

وی با اشاره به ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور تصریح کرد: در ماه‌های گذشته، نیروهای مسلح در جریان جنگ تحمیلی رمضان به‌صورت شبانه‌روزی برای تأمین امنیت کشور تلاش کرده‌اند. پیش از آن نیز مواجهه با فتنه دی‌ماه و جنگ ۱۲ روزه، تجربه‌های ارزشمندی برای این نیروها به همراه داشت و موجب افزایش آمادگی آنان در برابر تهدیدها شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تأکید کرد: سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی انتظامی کشور با تکیه بر تجربیات خود، همچنان برای مقابله با توطئه‌های احتمالی دشمن آماده‌اند و در مسیر حفاظت از امنیت و آرامش مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

آیت‌الله مظفری برگزاری نشست‌های تألیف قلوب را اقدامی مؤثر در تقویت همدلی و نزدیکی بیشتر میان نیروهای سپاه و فرماندهی انتظامی دانست و از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد.

وی با اشاره به وعده الهی درباره یاری جبهه حق خاطرنشان کرد: بر اساس آیه هفتم سوره محمد(ص)، خداوند به کسانی که دین او را یاری می‌کنند، وعده نصرت و استواری قدم‌ها داده است؛ از این رو، با اتکا به وعده‌های الهی، پیروزی نهایی از آن جبهه حق خواهد بود.

