اشرفی: ۴۲ نمایشگاه اشتغال و بازار در خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال خراسان جنوبی اظهار کرد: اجرای طرح «۱۰۰۰ میدان، بازار، نمایشگاه» با همکاری فرمانداری‌ها، دستگاه‌های پیشران اقتصادی و دستگاه‌های حمایتی در شهرستان‌های استان در حال انجام است و تاکنون ۴۲ نمایشگاه در قالب این طرح برگزار شده است.

وی افزود: گزارش اجرای این طرح به‌صورت مستمر و هفتگی به معاونت مربوط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود و شهرستان‌های قاینات و بیرجند از جمله شهرستان‌های دارای بیشترین میزان برگزاری نمایشگاه در این طرح هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری مصوبات جلسات گذشته کارگروه اشتغال بیان کرد: ثبت اطلاعات دستگاه‌های پیشران اقتصادی در سامانه مربوط، از جمله موضوعات مورد تأکید بوده که در این زمینه اقدامات لازم انجام شده است.

اشرفی ادامه داد: برگزاری جلسات تخصصی اشتغال و تنظیم بازار در شهرستان‌ها نیز در دست پیگیری است و در همین راستا، برگزاری جلسه‌ای در شهرستان درمیان پیش‌بینی شده است.

وی با تشریح وضعیت ثبت اشتغال دستگاه‌های اجرایی در سامانه ملی رصد اشتغال گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بسیج سازندگی و بنیاد برکت از جمله مجموعه‌های دارای عملکرد قابل توجه در ثبت اشتغال بوده‌اند. همچنین تعدادی از دستگاه‌ها از جمله اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اداره‌کل زندان‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت توزیع نیروی برق و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان نیز عملکرد قابل توجهی در این زمینه داشته‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به ترکیب اشتغال ثبت‌شده در استان اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سامانه ملی رصد اشتغال، سهم بخش صنعت و معدن از اشتغال ثبت‌شده ۳۹.۶ درصد، بخش کشاورزی ۳۴.۲ درصد و بخش خدمات ۲۶.۲ درصد گزارش شده است.

اشرفی افزود: در بررسی وضعیت اشتغال ثبت‌شده از نظر محل فعالیت، سهم مناطق شهری ۵۵.۲ درصد و مناطق روستایی ۴۹.۸ درصد اعلام شده است؛ ارقامی که به دلیل احتمال هم‌پوشانی یا تفاوت مبنای محاسبه، نیازمند تطبیق با آمار نهایی سامانه است.

وی با اشاره به وضعیت تحصیلات افراد دارای اشتغال ثبت‌شده گفت: مدرک دیپلم بیشترین سهم را در میان مدارک تحصیلی ثبت‌شده در سامانه ملی رصد اشتغال دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی همچنین از ادامه روند اصلاح برنامه‌های اشتغال دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: سامانه مربوط برای اصلاح برنامه‌ها باز است و دستگاه‌ها باید برنامه‌های خود را با توجه به شاخص‌های تعیین‌شده، اولویت‌های ابلاغی و تعهدات ابتدای سال بازنگری و اطلاعات لازم را در سامانه ثبت کنند.

اشرفی با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی بیان کرد: برگزاری جلسات کمیته‌های نظارت و بررسی وضعیت دریافت‌کنندگان تسهیلات در مرکز استان و شهرستان‌ها، از دیگر محورهای پیگیری است. در این چارچوب، موضوع تسهیلات ازدواج برگشتی به شبکه بانکی نیز برای بررسی مجدد و انجام اقدامات لازم مطرح شده است.

وی در پایان بر ضرورت پیگیری مصوبات کارگروه اشتغال، ارتقای دقت در ثبت اطلاعات و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف اشتغال استان تأکید کرد.