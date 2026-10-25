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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

فرماندار کنگان: تقویت تعامل با اهل‌سنت از رویکردهای رهبر شهید بود

فرماندار کنگان: تقویت تعامل با اهل‌سنت از رویکردهای رهبر شهید بود

بوشهر- فرماندار کنگان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط و همدلی با جامعه اهل‌سنت، تعامل نزدیک‌تر مسئولان با اقشار مختلف جامعه را از رویکردهای مورد تأکید رهبر شهید انقلاب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر یکشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام اله‌یاری ،مدیریت مرکز اسلامی استان بوشهر، از زحمات و تعاملات حجت‌الاسلام محسن یمینی، مدیر پیشین این مرکز، قدردانی کرد و حضور مدیر جدید را منشأ خیر و برکت برای استان دانست.

فرماندار کنگان با تأکید بر اهمیت ارتباط نزدیک با جامعه اهل‌سنت، تقویت تعامل، همدلی و کاهش فاصله‌ها میان مجموعه‌های مسئول و اقشار مختلف جامعه را از رویکردهای مورد تأکید رهبر شهید انقلاب برشمرد و ابراز امیدواری کرد این تعاملات در مسیر تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی بیش از پیش توسعه یابد.

وی همچنین برای حجت‌الاسلام اله‌یاری در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری نمود فعالیت‌های مرکز اسلامی استان بوشهر زمینه‌ساز خیر، برکت و گسترش برنامه‌های دینی و فرهنگی در استان باشد.

حجت‌الاسلام محمد اله‌یاری، مدیر مرکز اسلامی استان بوشهر، در این دیدار گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این مرکز ارائه کرد و درباره پیگیری تأمین اعتبار برای اجرای پروژه‌ها و تجهیز دفتر مرکز اسلامی استان بوشهر به گفت‌وگو پرداخت.

در ادامه این دیدار، موضوعات مرتبط با گزارش عملکرد مرکز اسلامی استان بوشهر، پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌ها و فراهم‌کردن زمینه تجهیز دفتر این مرکز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد امور تأکید شد.

کد مطلب 6989443

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