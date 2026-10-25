به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر یکشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام اله‌یاری ،مدیریت مرکز اسلامی استان بوشهر، از زحمات و تعاملات حجت‌الاسلام محسن یمینی، مدیر پیشین این مرکز، قدردانی کرد و حضور مدیر جدید را منشأ خیر و برکت برای استان دانست.

فرماندار کنگان با تأکید بر اهمیت ارتباط نزدیک با جامعه اهل‌سنت، تقویت تعامل، همدلی و کاهش فاصله‌ها میان مجموعه‌های مسئول و اقشار مختلف جامعه را از رویکردهای مورد تأکید رهبر شهید انقلاب برشمرد و ابراز امیدواری کرد این تعاملات در مسیر تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی بیش از پیش توسعه یابد.

وی همچنین برای حجت‌الاسلام اله‌یاری در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری نمود فعالیت‌های مرکز اسلامی استان بوشهر زمینه‌ساز خیر، برکت و گسترش برنامه‌های دینی و فرهنگی در استان باشد.

حجت‌الاسلام محمد اله‌یاری، مدیر مرکز اسلامی استان بوشهر، در این دیدار گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این مرکز ارائه کرد و درباره پیگیری تأمین اعتبار برای اجرای پروژه‌ها و تجهیز دفتر مرکز اسلامی استان بوشهر به گفت‌وگو پرداخت.

در ادامه این دیدار، موضوعات مرتبط با گزارش عملکرد مرکز اسلامی استان بوشهر، پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌ها و فراهم‌کردن زمینه تجهیز دفتر این مرکز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد امور تأکید شد.