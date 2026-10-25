به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، نشست فوق‌العاده هیئت اجرایی هشتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (Executive Board) امروز (یکشنبه، سوم آبان) به ریاست سید علی‌محمد موسوی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت برای هماهنگی‌های نشست‌های سران و وزارتی مجمع در مسکو برگزار شد.

افزون‌بر هماهنگی‌های نشست‌های دو روز آینده، مسائل اداری و امور جاری مربوط به دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز در این نشست بررسی شد.

به گفته احسان تقوی‌نژاد، مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت بررسی و تنظیم دستورکارهای نشست‌های وزارتی و سران جی‌ئی‌سی‌اف از محورهای نشست فوق‌العاده هیئت اجرایی (Executive Board) است.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز یکی از چهارچوب‌های بین‌دولتی برای گفت‌وگو و هماهنگی میان کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز طبیعی است. نشست‌های سران و وزیران این مجمع با هدف تبادل دیدگاه‌ها درباره تحولات بازارهای گاز، چشم‌انداز عرضه و تقاضا، امنیت انرژی و جایگاه گاز طبیعی در ترکیب انرژی جهان برگزار می‌شود.

هشتمین نشست سران سه‌شنبه (پنجم آبان) و بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز دوشنبه (چهارم آبان) برگزار می‌شود.

نشست سران کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز هر دو سال یک بار برگزار می‌شود. نخستین نشست سران این مجمع در سال ۲۰۱۱ در دوحه قطر برگزار شد و پس از آن، مسکو در سال ۲۰۱۳، تهران در سال ۲۰۱۵، سانتاکروز بولیوی در سال ۲۰۱۷، مالابو گینه استوایی در سال ۲۰۱۹، دوحه در سال ۲۰۲۲ و الجزیره در سال ۲۰۲۴ میزبان دوره‌های بعدی این نشست بودند. این مجمع همچنین از زمان تأسیس تاکنون ۲۷ نشست در سطح وزیران برگزار کرده است.

این مجمع ۱۲ عضو اصلی شامل الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا دارد. آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز کشورهای ناظر آن هستند.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، کشورهای عضو در مجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد صادرات گاز جهان را در اختیار دارند. سهم این کشورها از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده نیز حدود ۴۷ درصد برآورد شده است.