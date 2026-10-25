به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طاوسی در مجمع عمومی و سالیانه هیئت اسکی استان زنجان با اشاره به اهمیت مدیریت تخصصی و دلسوزانه در ورزش، گفت: مدیریت ورزشی با مدیریت در سایر بخش‌ها تفاوت دارد و در این حوزه، همکاری، همدلی و تعامل نقش اساسی در پیشبرد امور ایفا می‌کند.

وی افزود: تحصیلات و دانش تخصصی از امتیازهای یک مدیر ورزشی است، اما دلسوزی و پیگیری مستمر نیز اهمیت زیادی دارد چون در مدیریت ورزشی نمی‌توان صرفاً با صدور دستور کارها را پیش برد، بلکه همراهی و همکاری مجموعه‌ها و افراد مختلف، زمینه‌ساز موفقیت است.

دبیر فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی کشور با بیان اینکه بسیاری از فعالان ورزشی با انگیزه‌های غیرمادی در این عرصه فعالیت می‌کنند، گفت: ورزش علاوه بر تأثیرگذاری بر سلامت جامعه به افراد انگیزه و نشاط می‌دهد و همین احساس رضایت، زمینه ادامه فعالیت و خدمت در این حوزه را فراهم می‌کند.

طاوسی با تشریح ساختار ورزش‌های زمستانی، افزود: این حوزه رشته‌های متنوعی از جمله اسکی، بیاتلون، اسکیت در شاخه‌های مختلف و رشته‌های ورزشی روی یخ را شامل می‌شود که هر یک ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه و حضور در رقابت‌های بین‌المللی دارند.

وی افزود: برخی از رشته‌های زمستانی در کشورهای اروپایی، روسیه و آمریکای شمالی از محبوبیت بالایی برخوردارند و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان زمینه گسترش آنها را در کشور نیز فراهم کرد.

دبیر فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی کشور ادامه داد: ورزش‌های زمستانی تنها به فعالیت‌های برفی محدود نمی‌شوند و رشته‌های یخی و برخی رشته‌های قابل اجرا در فصل تابستان را نیز در بر می‌گیرد، بنابراین می‌توان با توسعه رشته‌هایی مانند رول‌اسکی، امکان فعالیت ورزشکاران را در تمام طول سال فراهم کرد.

طاوسی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن فرصت‌های ورزشی برای همه اقشار جامعه گفت: باید رشته‌های ورزشی متنوعی برای دختران و پسران فراهم شود تا هر فرد متناسب با علاقه خود بتواند در رشته مورد نظرش فعالیت کند.

وی افزود: توسعه ورزش قهرمانی باید در کنار گسترش ورزش همگانی و رشته‌های پایه دنبال شود تا علاوه بر شناسایی استعدادهای جدید، مشارکت عمومی در فعالیت‌های ورزشی افزایش یابد.

دبیر فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی کشور با اشاره به اهمیت رقابت‌های بین‌المللی گفت: ورزش‌های زمستانی نیز مانند رشته‌های تابستانی، رقابت‌های مهم جهانی و المپیکی دارند و کسب مدال در این رشته‌ها از ارزش بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اعزام ورزشکاران به رقابت‌های آسیایی تایلند گفت: در یکی از رشته‌های جدید ورزشی، پس از برگزاری مسابقات داخلی و شناسایی استعدادها، زمینه حضور ورزشکاران کشور در رقابت‌های آسیایی فراهم شد که حاصل آن کسب یک مدال برنز و چند عنوان پنجمی و ششمی بود.

طاوسی تأکید کرد: دستیابی به جایگاه‌های برتر جهانی نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، حمایت مستمر، فراهم کردن امکانات مناسب و توجه به پرورش ورزشکاران مستعد است.

با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در توسعه ورزش گفت: فدراسیون در حوزه توسعه ورزش قهرمانی، برگزاری مسابقات، اعزام ورزشکاران و تأمین تجهیزات در چارچوب وظایف خود اقدام می‌کند، اما ایجاد زیرساخت‌های اجرایی و امکانات ورزشی در استان‌ها نیازمند همکاری هیات‌های ورزشی و اداره‌های کل ورزش و جوانان است.

وی افزود: توسعه ورزش اسکی در استان‌ها به همکاری مشترک فدراسیون، هیات‌های استانی و دستگاههای اجرایی نیاز دارد و هر بخش باید مسئولیت‌های خود را به‌درستی انجام دهد.

طاوسی با تأکید بر اهمیت توانمندی مدیران ورزشی گفت: مدیران موفق کسانی هستند که با پیگیری مستمر، استفاده از ظرفیت‌های موجود و جلب همکاری دستگاه‌های مختلف، زمینه اجرای طرح‌ها و توسعه امکانات ورزشی را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: مدیران نباید تنها به منابعی که در اختیار دارند متکی باشند، بلکه باید بتوانند از ظرفیت شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برای پیشبرد برنامه‌های ورزشی بهره بگیرند.