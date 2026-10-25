به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال استان با اشاره به ثبت عملکرد اشتغال و ضرورت پیگیری تعهدات دستگاه‌ها اظهار کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باید در کنار حفظ اشتغال موجود دنبال شود، چراکه از دست رفتن شغل افراد شاغل نیز تبعات اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.

وی با اشاره به آمار ارائه‌شده در این نشست افزود: از مجموع ۶ هزار و ۷۲۲ نفر تعهد اشتغال، عملکرد ثبت‌شده باید به‌صورت مستمر بررسی شود و دستگاه‌های مسئول برای تحقق تعهدات خود تلاش بیشتری داشته باشند.

ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در اشتغال فعال شود

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، مجموعه‌های علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: ایجاد اشتغال در این حوزه‌ها باید در اولویت قرار گیرد و ظرفیت‌های علمی استان برای توسعه فرصت‌های شغلی به کار گرفته شود.

هاشمی با اشاره به سهم اشتغال در بخش‌های مختلف استان گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، حدود ۵۲ درصد اشتغال ثبت‌شده مربوط به مناطق شهری و ۴۹.۸ درصد مربوط به مناطق روستایی بوده است. همچنین سهم بانوان ۴۷ درصد و سهم آقایان ۵۳ درصد اعلام شد.

وی ادامه داد: بر اساس همین گزارش، حدود ۳۴ درصد اشتغال در بخش کشاورزی و ۲۷ درصد در بخش خدمات ایجاد شده است.

نقش نهادهای حمایتی در تحقق تعهدات اشتغال

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای فعال در حوزه اشتغال، بر ضرورت پیگیری سهمیه‌ها و استفاده از ظرفیت مجموعه‌هایی مانند کمیته امداد، جهاد کشاورزی، بهزیستی، میراث فرهنگی و بسیج سازندگی تأکید کرد.

هاشمی همچنین خواستار پیگیری جدی‌تر ظرفیت بنیاد برکت و بنیاد علوی در ایجاد اشتغال شد و با اشاره به عملکرد بنیاد برکت گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از اشتغال اعلام‌شده به این مجموعه مربوط است که باید از این ظرفیت برای پیشبرد برنامه‌های اشتغال استان استفاده شود.

وی در ادامه بر ضرورت همکاری شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی تأکید کرد و خواستار بررسی موانعی شد که می‌تواند روند پرداخت منابع به متقاضیان را مختل کند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر اهمیت حفظ واحدهای تولیدی و جلوگیری از بیکاری شاغلان تأکید کرد و گفت: در کنار گزارش تعداد مشاغل ایجادشده، باید وضعیت اشتغال موجود نیز مورد توجه باشد تا تلاش‌های انجام‌شده برای ایجاد شغل با از دست رفتن فرصت‌های شغلی قبلی خنثی نشود.

مسئولیت اجتماعی معادن در مسیر اشتغال قرار گیرد

هاشمی با اشاره به ظرفیت مسئولیت اجتماعی معادن برای توسعه اشتغال در مناطق مختلف استان اظهار کرد: باید از این ظرفیت برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زا استفاده شود.

وی با اشاره به امکان توسعه مشاغلی مانند زنبورداری در روستاها، بر لزوم پیگیری طرح‌ها از سوی دهیاری‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی تأکید کرد تا ظرفیت‌های محلی به فرصت‌های درآمدزایی پایدار تبدیل شوند.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقبال مردم از میز خدمت برگزارشده در میدان مادر، خواستار تداوم این برنامه‌ها شد.

هاشمی همچنین از همکاری مجموعه‌های دولتی، بخش خصوصی و اصحاب رسانه در برگزاری برنامه‌های استان قدردانی کرد و بر ضرورت استمرار تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها برای پیگیری مسائل مردم تأکید کرد.