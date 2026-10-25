دریافت 2 MB کد مطلب 6989456 https://mehrnews.com/x3dr4Y ۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸ کد مطلب 6989456 فیلم استان ها فیلم استان ها ۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸ اهالی «محفل» مهمان مردم سیستان و بلوچستان در ایرانشهر اهالی محفل امشب در ایرانشهر مهمان مردم سیستان و بلوچستان هستند. کپی شد مطالب مرتبط چهرههای سرشناس در سیستان و بلوچستان؛«الزهرا» قطب چشم پزشکی خاورمیانه کاروانی در دل مردم؛ روایت ایستادگی و سرزندگی در سیستان و بلوچستان ایرانشهر امشب میزبان «محفلیها» در تجمع مردمی محفلیها در تجمعات مردمی سیستان و بلوچستان محفل سینهزنی در ویژهبرنامه شام شهادت حضرت زهرا(س) در حرم رضوی برچسبها ایرانشهر سیستان و بلوچستان برنامه محفل
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