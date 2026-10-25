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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

ثبت ۱۱۹۰ جلسه خانگی قرآن در کشور؛ تهران، فارس و لرستان پیشتاز شدند

ثبت ۱۱۹۰ جلسه خانگی قرآن در کشور؛ تهران، فارس و لرستان پیشتاز شدند

یک‌هزار و ۱۹۰ جلسه خانگی قرآن کریم در مهرماه ۱۴۰۵ در سطح کشور به ثبت رسیده است و استان‌های تهران، فارس و لرستان بیشترین تعداد جلسات ثبت‌شده را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار جلسات خانگی قرآن در سامانه ثبت و پایش این جلسات، در مهرماه ۱۴۰۵ به تفکیک استان‌ها و شهرستان‌ها منتشر شد. براساس این آمار، در مجموع یک‌هزار و ۱۹۰ جلسه خانگی قرآن در سراسر کشور به ثبت رسیده که ۶۵۴ جلسه از آنها تأیید شده است.

بررسی آمار استانی نشان می‌دهد استان تهران با ثبت ۲۶۷ جلسه، بیشترین تعداد جلسات خانگی قرآن را در مهرماه به خود اختصاص داده است. پس از آن استان فارس با ۱۸۰ جلسه، لرستان با ۹۴ جلسه، خوزستان با ۸۹ جلسه و یزد با ۸۴ جلسه در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.

همچنین استان همدان با ۸۱ جلسه، کرمان با ۷۰ جلسه، خراسان رضوی با ۴۸ جلسه، خراسان جنوبی با ۴۱ جلسه و هرمزگان با ۳۸ جلسه دیگر استان‌های دارای بیشترین تعداد جلسات ثبت‌شده هستند.

در ادامه این آمار، سمنان با ۳۲ جلسه، گلستان با ۲۱ جلسه، اصفهان با ۱۸ جلسه، آذربایجان شرقی و قم هر کدام با ۱۷ جلسه و تهران ـ جنوب‌شرق با ۱۲ جلسه قرار دارند.

تهران، خرم‌آباد و رستم در صدر آمار شهرستانی

در بخش آمار شهرستانی نیز تهران با ۲۲۴ جلسه، بیشترین تعداد جلسات خانگی قرآن را به ثبت رسانده است. خرم‌آباد با ۶۳ جلسه، رستم با ۵۸ جلسه، اردکان با ۴۲ جلسه و ملایر با ۴۰ جلسه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

پس از این شهرستان‌ها، جهرم، بروجرد و اهواز هر کدام با ۲۵ جلسه، لامرد با ۲۵ جلسه و همدان با ۲۲ جلسه در میان شهرستان‌های پیشتاز قرار گرفته‌اند.

براساس جدول تفصیلی شهرستان‌ها، آمار ثبت جلسات در ۱۶۱ شهرستان منتشر شده است. در این فهرست، علاوه بر مراکز استان‌ها، شهرستان‌های متعددی از مناطق مختلف کشور نیز در سامانه جلسات خانگی قرآن دارای آمار ثبت هستند.

انتشار این آمار می‌تواند تصویری از گستره فعالیت جلسات خانگی قرآن در استان‌ها و شهرستان‌های کشور ارائه دهد و مبنایی برای ارزیابی میزان مشارکت مناطق مختلف در توسعه فعالیت‌های قرآنی خانواده‌محور باشد.

کد مطلب 6989459
سیده فاطمه سادات کیایی

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