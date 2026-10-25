به گزارش خبرگزاری مهر، اگر به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکاری هستید که در کنار ظرفیت اقتصادی، به یکی از نیازهای مهم جامعه نیز پاسخ دهد، تأسیس پانسیون مطالعاتی می‌تواند گزینه‌ای شایان بررسی باشد؛ کارآفرینی فرهنگی در فضاهای مطالعاتی موضوعی مهم و ضروری در پایتخت است؛ دعوت از کارآفرینان برای ورود به بازار پانسیون‌های مطالعاتی تهران موضوع گفت‌وگو با سرپرست اداره‌کل استان تهران است که در ادامه می‌خوانید:

از ایده تا مجوز/ همراهی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان با کارآفرینان فضاهای مطالعاتی

محمد نصیری، سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران با بیان اینکه پانسیون‌های مطالعاتی کسب‌وکاری است که هم سود دارد، هم معنا گفت: پانسیون مطالعاتی؛ جایی است که کارآفرینی به کتاب می‌رسد و گام نخست کارآفرینی فرهنگی؛ یک تماس تلفنی است؛ در همین راستا علاقه‌مندان به کارآفرینی و سرمایه‌گذاری می‌توانند ضمن تماس با کارشناسان اداره‌کل و آشنایی با شرایط قانونی راه‌اندازی سالن‌ها و پانسیون‌های مطالعه خصوصی، از راهنمایی لازم استفاده نمایند.

وی با توجه به نیاز دانش‌آموزان، دانشجویان و داوطلبان آزمون‌ها به فضاهایی آرام، مناسب و منظم برای مطالعه تصریح کرد: راه‌اندازی پانسیون‌ها و سالن‌های مطالعه خصوصی می‌تواند زمینه‌ای برای فعالیت اقتصادی در کنار ایفای نقشی فرهنگی و اجتماعی فراهم کند لذا دوستداران این حوزه می‌توانند با بررسی ظرفیت‌های منطقه، امکانات موجود و هزینه‌های موردنیاز، امکان فعالیت در این حوزه را ارزیابی کنند.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه های عمومی استان افزود: با توجه به مسئولیت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در صدور مجوز فعالیت سالن‌های مطالعه خصوصی، توصیه می‌شود متقاضیان پیش از آغاز فعالیت و فراهم‌کردن مقدمات اجرایی، برای آگاهی از شرایط و فرایند قانونی اقدام، با کارشناسان مربوطه تماس بگیرند.

وی در ادامه سخنانش به نخستین گام این حرکت عظیم فرهنگی اشاره کرد و گفت: اگر ایده راه‌اندازی یک پانسیون مطالعاتی را در ذهن دارید یا قصد دارید فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه را بررسی کنید، نخستین گام را با دریافت مشاوره و آگاهی از ضوابط قانونی بردارید؛ در همین راستا این اداره‌کل با هدف حمایت از توسعه فضاهای مطالعاتی قانونمند، آماده ارائه راهنمایی‌های لازم به متقاضیان درباره ضوابط، الزامات و مراحل قانونی دریافت مجوز فعالیت است.

نصیری در پایان بیان کرد: راه‌های ارتباطی این اقدام تماس با کارشناسان اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران به شماره تماس ۸۸۸۴۳۲۸۶ -۸۸۸۴۹۸۵۸ داخلی‌های: ۴۰۹ و ۴۱۵ می باشد؛ این اداره‌کل همراه علاقه‌مندان به کارآفرینی فرهنگی و توسعه فضاهای مطالعاتی قانونمند است.