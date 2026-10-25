به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان ظهر یکشنبه در جلسه هیئت‌مدیره انجمن حمایت از زندانیان اصفهان، بر ضرورت تقویت منابع مالی این انجمن و توسعه خدمات حمایتی به خانواده‌های زندانیان تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش منابع درآمدی انجمن حمایت از زندانیان اظهار کرد: با وجود رشد درآمدهای این مجموعه، لازم است زمینه‌های جدید درآمدزایی شناسایی و ظرفیت‌های اقتصادی انجمن تقویت شود تا امکان ارائه خدمات گسترده‌تر و مؤثرتر به مددجویان و خانواده‌های آنان فراهم شود.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به اقدامات حمایتی انجمن در سال جاری افزود: کمک به آزادی محکومان مالی و زندانیان جرایم غیرعمد، مشارکت در برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و مهارتی، ارائه خدمات درمانی و ورزشی، توسعه حرفه‌آموزی و اشتغال، توزیع بسته‌های معیشتی و تأمین جهیزیه برای خانواده‌های زندانیان از جمله اقدامات انجام‌شده در این مجموعه بوده است.

موسویان با تأکید بر اهمیت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای زندانیان و خانواده‌های آنان تصریح کرد: اشتغال‌زایی علاوه بر افزایش توانمندی‌های فردی و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای زندانیان، می‌تواند به تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی خانواده‌های آنان کمک کند و زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس را فراهم آورد.

وی با اشاره به کسب رتبه نخست کشور توسط استان اصفهان در حوزه اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان خاطرنشان کرد: دستیابی به این جایگاه نتیجه همکاری و هم‌افزایی مجموعه قضایی استان، کارکنان زندان‌ها، بنیاد تعاون زندانیان، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، کارآفرینان و خیران است.

دادستان اصفهان با تأکید بر ضرورت استمرار این همکاری‌ها، توسعه فرصت‌های اشتغال و حرفه‌آموزی را از عوامل مؤثر در توانمندسازی زندانیان و تسهیل بازگشت آنان به زندگی اجتماعی دانست و بر لزوم تقویت ظرفیت‌های حمایتی و اقتصادی انجمن حمایت از زندانیان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، اعضای هیئت‌مدیره و حاضران به بررسی راهکارهای افزایش درآمدهای انجمن، توسعه منابع مالی پایدار و جلب مشارکت بیشتر خیران پرداختند و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای خدمات حمایتی به زندانیان و خانواده‌های آنان مطرح کردند.