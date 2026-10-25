انتقال مادر ۲۰ روز پس از زایمان به مرکز درمانی تخصصی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، بعد از ظهر یکشنبه،در جمع خبرنگاران، از اعزام هواپیمای اورژانس برای انتقال مادر ۳۴ ساله‌ای از ایلام به تهران خبر داد که ۲۰ روز از تولد فرزندش می‌گذرد و به‌دلیل ابتلا به ترومبوز ورید عمقی (DVT) و تشکیل لخته خون، به ادامه درمان در مرکز تخصصی نیاز دارد.

تبریزی با اشاره به انجام این مأموریت هوایی در روز یکشنبه اظهار کرد که هواپیمای اورژانس استان تهران برای انتقال این بیمار به ایلام اعزام شده است و مادر جوان پس از فرود هواپیما در فرودگاه مهرآباد، با آمبولانس اورژانس به بیمارستان شهید رجایی منتقل خواهد شد.

سخنگوی اورژانس استان تهران هدف از این مأموریت تخصصی را تسریع در روند درمان و فراهم‌کردن دسترسی بیمار به خدمات درمانی موردنیاز عنوان کرد.

به گفته تبریزی، هزینه این مأموریت تخصصی حدود سه میلیارد تومان برآورد شده است که تمام آن از سوی اورژانس استان تهران تأمین می‌شود و انتقال بیمار به‌صورت کاملاً رایگان انجام خواهد شد.