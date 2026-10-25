معاون فرماندارگناوه: اعتبار ساماندهی سایت پسماند در بودجه پیش بینی شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی عصر یکشنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند شهرستان گناوه اظهار کرد:شهرداری‌های گناوه و بندرریگ و دهیاری‌های روستاهای شهرستان در بودجه سال آینده ردیف اعتباری مشخصی برای ساماندهی سایت پسماند در قالب طرح جامع پیش‌بینی کنند تا زمینه آغاز عملیات اجرایی آن در مکان تعیین‌ شده فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه افزود: پیش از تخصیص اعتبار و آغاز عملیات اجرایی، طرح جامع پسماند باید با بهره گیری از یک‌مشاور تکمیل و تدوین و برآورد اولیه هزینه‌های اجرای تهیه و ارائه کند.

وی گفت: مشاور باید، سهم هر یک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را متناسب با جمعیت و حجم تولید پسماند مشخص و اعتبار موردنیاز برای اجرای طرح را تا پیش از بهمن‌ماه اعلام کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه ادامه داد: برآورد اعتبارات پس از بررسی و تصویب در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان نهایی می‌شود تا دستگاه‌های مربوطه بتوانند منابع مالی موردنیاز را در بودجه سال آینده پیش‌بینی کنند.

وی تصریح کرد: ساماندهی سایت پسماند نقش مهمی در حفظ محیط زیست، ارتقای بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی خاک و منابع آب دارد و با مدیریت اصولی و دفع بهداشتی زباله‌ها، از پراکندگی پسماند و ایجاد بوی نامطبوع و کانون‌های آلودگی جلوگیری می‌شود.

خلیفه لیراوی افزود: اجرای این طرح می‌تواند زمینه مدیریت یکپارچه پسماند در شهرها و روستاهای شهرستان گناوه، کاهش پیامدهای زیست‌محیطی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه خاطرنشان کرد: فرمانداری و کارگروه مدیریت پسماند شهرستان برای تکمیل طرح جامع و فراهم کردن مقدمات اجرایی ساماندهی سایت پسماند، همکاری لازم را با شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مشاور طرح انجام می‌دهد.