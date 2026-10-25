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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

شاهرود میزبان هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی می‌شود

شاهرود میزبان هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی می‌شود

شاهرود- مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از برگزاری هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی در هفتم آبان‌ماه با شعار «برای نماز، برخیزیم» در شاهرود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل باقری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اداره‌کل آموزش و پرورش استان سمنان از برگزاری هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی در روز پنجشنبه، هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۵، در شهرستان شاهرود خبر داد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این رویداد با شعار «برای نماز، برخیزیم» برگزار می‌شود، اظهار کرد: هدف از برگزاری این اجلاس، الگوسازی از پیشگامان نماز و تجدید پیمان با این عهد ملی است.

وی با اشاره به شعار راهبردی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با عنوان «نماز؛ الفبای تربیت» افزود: در این سال تحصیلی، تبیین جایگاه نماز به‌عنوان یکی از ارکان تربیت و تجلیل از فعالان و پیشگامان این عرصه در دستور کار قرار گرفت.

باقری با اشاره به برگزاری برنامه‌های متعدد در حوزه ترویج فرهنگ نماز گفت: با تلاش فرهنگیان و دانش‌آموزان، ۶۰ هزار پیش‌اجلاس مدرسه‌ای، ۷۰۰ اجلاس منطقه‌ای و ۳۲ اجلاس استانی برگزار شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در جریان این برنامه‌ها از فعالان و برگزیدگان حوزه نماز تجلیل شده است، تصریح کرد: در مجموع از ۴۵۲ هزار فعال نماز، ۳۳ هزار برگزیده منطقه‌ای و یک‌هزار و ۵۰۰ پیشران استانی قدردانی شد.

وی همچنین با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر اهمیت برگزاری اجلاس نماز، بر نقش این رویدادها در ترویج فرهنگ نماز و تقویت جایگاه این فریضه در نظام تربیتی دانش‌آموزان تأکید کرد.

کد مطلب 6989468

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