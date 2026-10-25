به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل باقری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اداره‌کل آموزش و پرورش استان سمنان از برگزاری هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی در روز پنجشنبه، هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۵، در شهرستان شاهرود خبر داد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این رویداد با شعار «برای نماز، برخیزیم» برگزار می‌شود، اظهار کرد: هدف از برگزاری این اجلاس، الگوسازی از پیشگامان نماز و تجدید پیمان با این عهد ملی است.

وی با اشاره به شعار راهبردی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با عنوان «نماز؛ الفبای تربیت» افزود: در این سال تحصیلی، تبیین جایگاه نماز به‌عنوان یکی از ارکان تربیت و تجلیل از فعالان و پیشگامان این عرصه در دستور کار قرار گرفت.

باقری با اشاره به برگزاری برنامه‌های متعدد در حوزه ترویج فرهنگ نماز گفت: با تلاش فرهنگیان و دانش‌آموزان، ۶۰ هزار پیش‌اجلاس مدرسه‌ای، ۷۰۰ اجلاس منطقه‌ای و ۳۲ اجلاس استانی برگزار شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در جریان این برنامه‌ها از فعالان و برگزیدگان حوزه نماز تجلیل شده است، تصریح کرد: در مجموع از ۴۵۲ هزار فعال نماز، ۳۳ هزار برگزیده منطقه‌ای و یک‌هزار و ۵۰۰ پیشران استانی قدردانی شد.

وی همچنین با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر اهمیت برگزاری اجلاس نماز، بر نقش این رویدادها در ترویج فرهنگ نماز و تقویت جایگاه این فریضه در نظام تربیتی دانش‌آموزان تأکید کرد.