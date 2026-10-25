مولوی عبدالحمید شه‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه امنیت در آموزه‌های قرآن کریم اظهار کرد: امنیت از نعمت‌های بزرگ الهی و از پایه‌های زندگی سالم است؛ زیرا در سایه آرامش و امنیت، خانواده‌ها آسوده‌تر زندگی می‌کنند و زمینه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌شود.

امام جمعه اهل‌سنت ابراهیم خلیل‌الله بخش کورین افزود: عمل به قرآن کریم، علاوه بر اصلاح رفتار فردی، در تقویت همدلی، کاهش اختلافات و ایجاد اعتماد میان مردم نقش دارد و فاصله گرفتن از آموزه‌های دینی می‌تواند زمینه‌ساز کینه، بی‌اعتمادی و تنش در جامعه شود.

وحدت و قانون‌مداری؛ دو عامل تقویت امنیت

وی با بیان اینکه تأمین امنیت تنها بر عهده نیروهای مسئول نیست، تصریح کرد: همراهی مردم، رعایت قانون، احترام به حقوق دیگران و پرهیز از سخنان تفرقه‌انگیز در حفظ آرامش جامعه اهمیت دارد.

شه‌بخش با تأکید بر ضرورت همکاری در امور خیر و اصلاح اختلافات خاطرنشان کرد: جلوگیری از نزاع، میانجیگری برای حل اختلافات و دعوت مردم به همدلی و آرامش، از مصادیق عمل به آموزه‌های قرآن و زمینه‌ساز تقویت انسجام اجتماعی است.

وی با اشاره به آموزه پیامبر اسلام مبنی بر اینکه مسلمان واقعی کسی است که دیگران از زبان و رفتار او در امان باشند، گفت: رفتار و گفتار افراد باید به تقویت آرامش منجر شود، نه اینکه موجب نگرانی، اختلاف و ناامنی در میان مردم شود.

امام جمعه اهل‌سنت ابراهیم خلیل‌الله بخش کورین در پایان بر ضرورت تربیت نسل جوان بر پایه علم، اخلاق و قانون‌مداری تأکید کرد و افزود: تقویت همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مسیر ساختن آینده‌ای امن‌تر و باثبات‌تر برای استان را هموار می‌کند.