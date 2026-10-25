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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

امنیت پایدار با قانون‌مداری و پرهیز از اختلاف تقویت می‌شود

امنیت پایدار با قانون‌مداری و پرهیز از اختلاف تقویت می‌شود

زاهدان-امام جمعه اهل‌سنت ابراهیم خلیل‌الله بخش کورین با بیان اینکه امنیت زیربنای زندگی سالم و رونق کسب‌وکار است، بر نقش عمل به آموزه‌های قرآن، احترام به حقوق دیگران در آرامش جامعه تاکید کرد.

مولوی عبدالحمید شه‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه امنیت در آموزه‌های قرآن کریم اظهار کرد: امنیت از نعمت‌های بزرگ الهی و از پایه‌های زندگی سالم است؛ زیرا در سایه آرامش و امنیت، خانواده‌ها آسوده‌تر زندگی می‌کنند و زمینه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌شود.

امام جمعه اهل‌سنت ابراهیم خلیل‌الله بخش کورین افزود: عمل به قرآن کریم، علاوه بر اصلاح رفتار فردی، در تقویت همدلی، کاهش اختلافات و ایجاد اعتماد میان مردم نقش دارد و فاصله گرفتن از آموزه‌های دینی می‌تواند زمینه‌ساز کینه، بی‌اعتمادی و تنش در جامعه شود.

وحدت و قانون‌مداری؛ دو عامل تقویت امنیت

وی با بیان اینکه تأمین امنیت تنها بر عهده نیروهای مسئول نیست، تصریح کرد: همراهی مردم، رعایت قانون، احترام به حقوق دیگران و پرهیز از سخنان تفرقه‌انگیز در حفظ آرامش جامعه اهمیت دارد.

شه‌بخش با تأکید بر ضرورت همکاری در امور خیر و اصلاح اختلافات خاطرنشان کرد: جلوگیری از نزاع، میانجیگری برای حل اختلافات و دعوت مردم به همدلی و آرامش، از مصادیق عمل به آموزه‌های قرآن و زمینه‌ساز تقویت انسجام اجتماعی است.

وی با اشاره به آموزه پیامبر اسلام مبنی بر اینکه مسلمان واقعی کسی است که دیگران از زبان و رفتار او در امان باشند، گفت: رفتار و گفتار افراد باید به تقویت آرامش منجر شود، نه اینکه موجب نگرانی، اختلاف و ناامنی در میان مردم شود.

امام جمعه اهل‌سنت ابراهیم خلیل‌الله بخش کورین در پایان بر ضرورت تربیت نسل جوان بر پایه علم، اخلاق و قانون‌مداری تأکید کرد و افزود: تقویت همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مسیر ساختن آینده‌ای امن‌تر و باثبات‌تر برای استان را هموار می‌کند.

کد مطلب 6989470

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