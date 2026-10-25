به گزارش خبرنگار مهر، مولوی سیدعبدالصمد ساداتی ظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگی و اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل‌سنت شهرستان سراوان، بر اهمیت همفکری علما برای بررسی مسائل و مشکلات جامعه تأکید کرد.

امام جمعه اهل‌سنت سراوان با اشاره به تحولات منطقه و جهان اسلام اظهار داشت: علما و ائمه جمعه به دلیل ارتباط مستمر با مردم در مساجد، نمازهای جمعه و محافل دینی، نقش مهمی در تبیین مسائل روز و افزایش آگاهی جامعه دارند و باید در این زمینه مسئولانه عمل کنند.

وحدت اسلامی؛ ضرورتی برای مقابله با تفرقه

وی با تأکید بر ضرورت همبستگی میان کشورهای اسلامی بیان کرد: اختلاف و پراکندگی مسلمانان می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند؛ ازاین‌رو، تقویت ایمان، انسجام و توجه به اهداف مشترک جهان اسلام اهمیت دارد.

ساداتی افزود: اختلافات مذهبی و مسائل فرعی نباید مسلمانان را از مسائل اساسی و منافع مشترک دور کند. علما و ائمه جمعه نیز باید با تبیین واقعیت‌ها، مانع گسترش تفرقه و سوءاستفاده از تفاوت‌های مذهبی شوند.

تأکید بر حمایت از کشور و تقویت همبستگی

وی با اشاره به اهمیت حمایت از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: سرنوشت و آینده مردم با کشور پیوند خورده است و توجه به منافع ملی، حفظ انسجام و پرهیز از بزرگ‌نمایی مسائل جزئی باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه اهل‌سنت سراوان همچنین بر اهمیت استمرار نشست‌های مشترک علما برای تبادل دیدگاه‌ها و بررسی مسائل و مشکلات تأکید کرد و این تعامل را زمینه‌ای برای همفکری بیشتر و تقویت همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی دانست.