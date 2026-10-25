صادق: اطلاعات اراضی و متقاضیان مسکن یک ماهه نهایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، بر ضرورت تدقیق اطلاعات اراضی تأمین‌شده، زمین‌های آماده و اراضی دارای قابلیت آماده‌سازی و تخصیص به متقاضیان واجد شرایط تأکید کرد و گفت: با تکمیل و نهایی‌سازی اطلاعات اراضی و متقاضیان، باید زمینه آغاز مرحله جدید واگذاری زمین در شهرهای دارای ظرفیت، با اولویت شهرهای کوچک و میانی، فراهم شود.

وی افزود: این فرایند مشابه برنامه واگذاری اراضی در روستاها خواهد بود که طی ماه‌های اخیر آغاز شده و فرایند ثبت‌نام برای دریافت این اراضی نیز انجام شده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اولویت واگذاری زمین باید به متقاضیان واجد شرایط در صف انتظار طرح‌های حمایتی مسکن اختصاص یابد، اظهار کرد: پس از تعیین تکلیف این متقاضیان، امکان برنامه‌ریزی برای واگذاری زمین به سایر متقاضیان واجد شرایط نیز فراهم خواهد شد.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی ادامه داد: با تداوم روند الحاق اراضی به محدوده شهرها، برنامه تأمین و تخصیص زمین به متقاضیان واجد شرایط نیز از طریق شناسایی اراضی جدید و آماده‌سازی زمین‌ها ادامه خواهد یافت.

صادق تصریح کرد: لازم است حداکثر ظرف یک ماه آینده، اطلاعات اراضی و متقاضیان واجد شرایط در شهرهای دارای ظرفیت با دقت بررسی و نهایی شود تا فرایند تخصیص زمین بر اساس اطلاعات دقیق و با اولویت‌بندی مشخص انجام گیرد.

ضرورت تسریع در تعیین تکلیف مسکن ایثارگران

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف وضعیت مسکن ایثارگران اظهار کرد: در این حوزه با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم و باید برای رفع مشکلات این گروه، اقدامات مؤثرتری انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت مالی بخش قابل‌توجهی از متقاضیان مسکن ایثارگران، بر ضرورت تدوین پیشنهادهای حمایتی ویژه برای تأمین مالی ساخت مسکن تأکید کرد و خواستار بررسی امکان بهره‌مندی هم‌زمان ایثارگران واجد شرایط از تسهیلات ساخت مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران و تسهیلات حمایتی ویژه دهک‌های درآمدی یک تا چهار شد.

صادق تأکید کرد: با استفاده از این تسهیلات باید امکان تأمین بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن برای ایثارگران کم‌درآمد فراهم شود تا محدودیت‌های مالی مانع خانه‌دار شدن آنان نشود.

وی همچنین بر ضرورت گفتگو با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سایر نهادهای حمایتی برای جلب مشارکت و همراهی آنها در رفع مشکلات مسکن ایثارگران تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از ایثارگران نیازمند مسکن در دهک‌های درآمدی پایین، به‌ویژه دهک‌های یک تا سه، قرار دارند، این موضوع را قابل‌تأمل دانست و تصریح کرد: تأمین مسکن ایثارگران به اهتمام ویژه نیاز دارد و باید در کنار سایر مأموریت‌های وزارتخانه، با جدیت و اولویت دنبال شود.

صادق در پایان بر ضرورت قرار گرفتن تأمین زمین برای ایثارگران در اولویت برنامه‌های مسکن تأکید کرد و خواستار پیگیری راهکارهای اجرایی و تأمین منابع مورد نیاز برای به نتیجه رساندن این مأموریت شد.