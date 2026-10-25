به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران، با اشاره به ضرورت حرکت به سمت نظام آماری ثبتی‌مبنا اظهار کرد: برای تحقق این هدف، لازم است تفاهم‌نامه‌هایی میان مرکز آمار ایران و دستگاه‌های اجرایی منعقد شود تا این مرکز بر اساس دستورالعمل‌ها و الزامات قانونی، بتواند داده‌های معتبر را از مجموعه‌های مختلف دریافت و تحلیل کند و نتایج آن را در اختیار قرار دهد.

وی افزود: آمارهایی که مرکز آمار ایران منتشر می‌کند، از حوزه‌های مختلف به دست می‌آیند؛ بخشی از آن‌ها حاصل طرح‌های آماری این مرکز و بخشی دیگر مبتنی بر داده‌هایی است که از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌شود. اعتبار و اتقان آمارهای دسته دوم نیز به اقداماتی بستگی دارد که برای سامان‌دهی و صحت‌سنجی این داده‌ها انجام می‌شود.

گودرزی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه گفت: خوشبختانه اقداماتی که اکنون در حال انجام است، می‌تواند در سال آینده نتایج و ثمرات بیشتری به همراه داشته باشد.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه تفاهم‌نامه منعقدشده با آموزش‌وپرورش از جمله همکاری‌های مهم در این زمینه است، تصریح کرد: همان‌طور که اشاره شد، آموزش‌وپرورش از نخستین دستگاه‌هایی است که در این مسیر همکاری کرده است. پیش از این نیز تفاهم‌نامه‌هایی با برخی دستگاه‌ها منعقد شده و امیدواریم سایر دستگاه‌های اجرایی هم این مسیر را دنبال کنند.

وی ادامه داد: مرکز آمار ایران در حد توان خود به آموزش‌وپرورش کمک خواهد کرد تا تعاریف و نظام آماری این وزارتخانه با نظام‌های آماری سایر دستگاه‌ها هماهنگ‌تر و منسجم‌تر شود. همچنین تلاش می‌کنیم در بخش‌هایی که امکان همکاری وجود دارد، در کنار این وزارتخانه باشیم تا با مشارکت یکدیگر، آمارهای دقیق‌تر، معتبرتر و به‌روزتری در حوزه آموزش‌وپرورش تولید شود.

گودرزی با اشاره به سابقه فعالیت‌های آماری آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: این وزارتخانه همواره از دستگاه‌های پیشتاز در حوزه آمار بوده است و امیدواریم با اجرای این تفاهم‌نامه، اتفاقات مثبتی در زمینه ارتقای کیفیت داده‌ها و آمارهای آموزشی رقم بخورد.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین بر ضرورت ارتقای سواد آماری در کشور تأکید کرد و گفت: در این زمینه نیز به آموزش‌وپرورش کمک خواهیم کرد و آماده‌ایم از معلمان این حوزه در مرکز آمار ایران میزبانی کنیم تا از نزدیک با فرایند تولید آمار آشنا شوند.

وی افزود: این بازدیدها هم به معلمان کمک می‌کند فرایند تولید آمار را بهتر بشناسند و هم برای مرکز آمار ایران فرصتی فراهم می‌کند تا از دیدگاه‌ها و نقدهای دیگران بهره‌مند شود. ما در مرکز آمار معتقدیم هر کاری زمانی ارزشمندتر می‌شود که در معرض نقد قرار بگیرد.

گودرزی در پایان ابراز امیدواری کرد که تفاهم‌نامه منعقدشده سرآغاز همکاری‌های مؤثرتر میان مرکز آمار ایران و آموزش‌وپرورش باشد و در نشست سال آینده، طرفین بتوانند از نتایج مثبت و دستاوردهای عملی این همکاری گزارش دهند.