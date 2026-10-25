به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عرب، در مراسم معارفه خود با تأکید بر ضرورت همکاری مجموعه مدیریت شهری، از برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی، ساماندهی ترافیک، تقویت درآمدهای پایدار و تدوین نقشه راه توسعه ۱۰ ساله این شهر خبر داد.

عرب با قدردانی از اعتماد رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر رباط‌کریم، ابراز امیدواری کرد با همراهی اعضای شورا، کارکنان شهرداری و مسئولان شهرستانی و استانی، اقدامات مؤثری در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان انجام شود.

شهردار رباط‌کریم، بهبود وضعیت ترافیک، ارتقای نظافت عمومی، ساماندهی پسماند و زیباسازی منظر شهری را از اولویت‌های مدیریت شهری در دوره جدید برشمرد و تأکید کرد که شهروندان باید آثار اقدامات و تغییرات را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای طرح‌های زیربنایی و بلندمدت اظهار کرد که پروژه‌های عمرانی با همفکری اعضای شورای شهر و همکاری مسئولان شهرستان، بر اساس زمان‌بندی مشخص پیگیری خواهند شد.

عرب همچنین از بررسی کارشناسی اجرای یک یا دو تقاطع غیرهمسطح خبر داد و گفت این پروژه‌ها پس از بررسی‌های تخصصی و بهره‌گیری از نظر مشاوران، با هدف کاهش مشکلات ترافیکی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دنبال می‌شوند.

شهردار جدید رباط‌کریم، ایجاد درآمدهای پایدار را یکی از محورهای اصلی برنامه‌های خود دانست و افزود که توسعه شهر نباید به اقدامات مقطعی محدود شود، بلکه باید با برنامه‌ریزی اصولی و ایجاد منابع درآمدی پایدار، زمینه اجرای طرح‌های ماندگار فراهم شود.

وی با اشاره به آغاز فرایند انعقاد قرارداد با مشاور طرح جامع شهری بیان کرد که تدوین این طرح با هدف شناسایی نیازها و کمبودهای محله‌های مختلف و توجه هدفمند و عادلانه به مطالبات شهروندان پیگیری خواهد شد.

عرب تأکید کرد که در تدوین طرح جامع، نیازهای مناطق مختلف شهر و الزامات توسعه شهری مورد توجه قرار می‌گیرد تا با تصویب طرحی متناسب با شرایط رباط‌کریم، چشم‌انداز توسعه این شهر در ۱۰ سال آینده مشخص شود.

شهردار رباط‌کریم همچنین با قدردانی از تلاش‌های اللهیاری، مدیر پیشین شهرداری، بر ضرورت تداوم اقدامات عمرانی و استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در دوره‌های گذشته تأکید کرد و همراهی مسئولان، اعضای شورا و مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را برای تحقق برنامه‌های مدیریت شهری ضروری دانست.