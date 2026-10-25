به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در دیدار با مدیر، معلمان و کارکنان دبیرستان دخترانه معارف و علوم اسلامی شهید مطهری ساری، با تأکید بر نقش محوری معلمان در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان اظهار کرد: آموزش بدون توجه به اخلاق و تربیت دینی نمی‌تواند به رشد مطلوب جامعه منجر شود و در مقابل، تربیت مذهبی نیز نباید به بهای کم‌توجهی به دانش و پیشرفت علمی تمام شود.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش دو بخش جدایی‌ناپذیر نظام تربیتی هستند، افزود: برخورداری از دانش و تخصص، زمانی می‌تواند در مسیر صحیح قرار گیرد که با اخلاق، معنویت و مسئولیت‌پذیری همراه باشد؛ چراکه علم بدون تربیت مناسب ممکن است به جای خدمت به جامعه، زمینه‌ساز آسیب شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به جایگاه مدارس معارف و علوم اسلامی تصریح کرد: دانش‌آموزان این مدارس باید در عرصه علمی و تحصیلی نیز پیشتاز باشند و در کنار کسب موفقیت‌های آموزشی، در فعالیت‌های قرآنی، اخلاقی و یادگیری احکام دینی نیز جایگاه شایسته‌ای داشته باشند.

معلمان با رفتار خود الگوی دانش‌آموزان باشند

محمدی لائینی با استناد به حدیث «کُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ» بر اهمیت تأثیر رفتار معلمان در تربیت نسل جوان تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان علاوه بر آنچه از زبان معلم می‌شنوند، از رفتار و منش او نیز الگو می‌گیرند؛ ازاین‌رو، مسئولیت معلم به تدریس محتوای کتاب‌های درسی محدود نمی‌شود.

وی ادامه داد: معلمان در کنار آموزش تخصصی، در پرورش اخلاقی و معنوی دانش‌آموزان نیز نقش دارند و نمی‌توان نسبت به موضوعاتی همچون نماز، اخلاق، معارف الهی و فرهنگ ایثار و شهادت بی‌تفاوت بود. شخصیت و عملکرد معلم می‌تواند در شکل‌گیری باورها و نگرش‌های دانش‌آموزان تأثیر ماندگاری داشته باشد.

تربیت دینی باید با بصیرت انقلابی همراه باشد

نماینده ولی‌فقیه در مازندران، برخورداری از روحیه انقلابی و شناخت مسائل سیاسی و اجتماعی را از دیگر ابعاد ضروری تربیت دانست و اظهار کرد: پایبندی به مناسک دینی باید با شناخت آرمان‌های انقلاب اسلامی، توجه به مفاهیم جهاد و شهادت و حساسیت نسبت به ظلم و سلطه‌گری همراه باشد.

وی با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره اسلام آمریکایی، نسبت به بی‌تفاوتی در برابر تحولات جهان اسلام و مسائل مرتبط با فلسطین و غزه هشدار داد و بر ضرورت آگاهی‌بخشی به نسل نوجوان و جوان در برابر جریان‌های سلطه‌طلب تأکید کرد.

آیت الله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از الگوهای غربی در حوزه تعلیم و تربیت، درباره سند ۲۰۳۰ گفت: خلاصه و غایت آموزه‌هایی نظیر این سند، تربیت نیروهایی در مدارس کشور برای آمریکا بود.

وی در پایان، تربیت نسلی برخوردار از دانش، تعهد، بصیرت و مسئولیت‌پذیری را از اهداف مهم نظام آموزشی برشمرد و تأکید کرد: مدارس باید زمینه رشد هم‌زمان علمی، اخلاقی، دینی و انقلابی دانش‌آموزان را فراهم کنند تا آنان بتوانند در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی نقش‌آفرین باشند.