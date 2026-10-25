به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان تهران با اشاره به اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵ درصد بار مصرفی برق استان تهران از طریق کنتورهای هوشمند رصد می‌شود که نقش مهمی در مدیریت بار دارد.

محمودی با بیان اینکه وزارت نیرو برای عبور از اوج مصرف تابستان چهار مگاپروژه در بخش توزیع برق تعریف کرده است، گفت: این برنامه‌ها شامل هوشمندسازی، کاهش تلفات، مدیریت مصرف و تولید در بخش توزیع می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به اجرای طرح مدیریت هوشمند کاهش تلفات انرژی (مهتاب) در کشور افزود: با اجرای این طرح، بیش از چهار هزار مگاوات از بار مصرفی برق کشور کاسته شده است.

وی با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی در افزایش مشارکت مشترکان بیان کرد: شمار مشترکان برق استان تهران که تابستان امسال الگوی مصرف را رعایت کردند، با هفت درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۸۲ درصد رسید و این روند کاهش ۵۰۰ مگاواتی مصرف برق را به همراه داشت.

محمودی اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع را از عوامل مؤثر در همراهی مردم با برنامه‌های مدیریت مصرف دانست و بر ضرورت احداث ساختمان‌ها و اماکن با استفاده از عایق حرارتی و جلوگیری از توزیع تجهیزات سرمایشی بی‌کیفیت برای کاهش مصرف انرژی تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران همچنین با اشاره به ظرفیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، ظرفیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در استان، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها و سطوح سایه‌انداز، دست‌کم هزار و ۵۰۰ مگاوات است؛ ظرفیتی که معادل مدیریت بار در استان تهران برآورد می‌شود.

وی ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های خورشیدی استان تهران را ۴۰۰ مگاوات اعلام کرد و افزود: هدف‌گذاری انجام‌شده، افزایش این ظرفیت به پنج هزار مگاوات تا پایان سال ۱۴۰۷ است که تحقق آن مستلزم توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی خواهد بود.

محمودی در پایان از راه‌اندازی و فعالیت سامانه پیامکی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برای اطلاع‌رسانی به مشترکان خبر داد.