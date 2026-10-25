بررسی اجرای طرح تأمین خون برای مأموریت‌ اورژانس هوایی در سه استان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قره‌باغیان، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، به همراه بابک یکتاپرست، معاون اجتماعی این سازمان، با حضور در سازمان اورژانس کشور با جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، محمد سرور، معاون فنی و عملیات، دکتر رضا دهقانپور، معاون توسعه و مدیریت منابع و دکتر حسن نوری، معاون آموزش سازمان اورژانس کشور نیز حضور داشتند و زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک دو سازمان در راستای ارتقای خدمات فوریت‌های پزشکی و کاهش تلفات ناشی از حوادث مورد بررسی قرار گرفت.



در جریان این نشست، یکی از محورهای اصلی گفتگو، استفاده از ظرفیت سازمان انتقال خون ایران برای تأمین خون مورد نیاز مأموریت‌های اورژانس هوایی و فراهم‌سازی امکان تزریق خون به مصدومان واجد شرایط، پیش از رسیدن به مراکز درمانی بود.



احمد قره‌باغیان، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، با اشاره به ظرفیت‌های این سازمان در حوزه تأمین خون و فرآورده‌های خونی، بر امکان همکاری با سازمان اورژانس کشور در این زمینه تأکید کرد و گفت: سازمان انتقال خون ایران این ظرفیت را دارد که با همکاری سازمان اورژانس کشور، زمینه تأمین خون مورد نیاز مأموریت‌های اورژانس هوایی را فراهم کند تا در موارد ضروری، امکان استفاده از خون برای مصدومان واجد شرایط پیش از رسیدن به مراکز درمانی فراهم شود.



در ادامه این نشست، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، با تأکید بر اهمیت دسترسی سریع به خدمات درمانی در حوادث پرخطر، اظهار کرد: با توجه به حجم بالای مأموریت‌های اورژانس در برخی استان‌های کشور، می‌توان اجرای این طرح را به‌صورت پایلوت و با انتخاب سه استان دارای مأموریت‌های پرتعداد آغاز کرد تا ضمن بررسی الزامات اجرایی، امکان ارزیابی نتایج و توسعه طرح در مراحل بعدی فراهم شود.



وی با اشاره به اهمیت اقدامات درمانی در مرحله پیش‌بیمارستانی افزود: در حوادثی که مصدومان با خون‌ریزی شدید و آسیب‌های جدی مواجه هستند، دسترسی به امکانات درمانی مناسب پیش از رسیدن به بیمارستان می‌تواند در روند رسیدگی به بیمار و افزایش شانس بقا نقش مؤثری داشته باشد. از این رو، همکاری با سازمان انتقال خون برای استفاده از ظرفیت تأمین خون در مأموریت‌های اورژانس هوایی، موضوعی قابل پیگیری و حائز اهمیت است.



همکاری سازمان اورژانس کشور و سازمان انتقال خون ایران در این حوزه، در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی دو مجموعه برای ارتقای کیفیت خدمات امدادی و درمانی و کاهش پیامدهای ناشی از حوادث دنبال می‌شود.

