به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروه‌های اعتراضی و اتحادیه‌های فرانسه روز یکشنبه خواستار ادامه تظاهرات شدند تا فشار بر دولت را پس از اعتراضات گسترده روز شنبه حفظ کنند.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد ۴۱۰ هزار نفر در راهپیمایی‌های روز شنبه شرکت کردند و ۷۰ هزار نیروی پلیس مستقر شدند. در جریان این اعتراضات، ۱۳۱۴ نفر بازداشت و حدود ۵۰ مأمور پلیس زخمی شدند؛ شمار بازداشت‌ها و مجروحان پلیس نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

رهبران اتحادیه‌های کارگری با اشاره به افزایش نارضایتی از دستمزدها، هزینه‌های زندگی و خدمات عمومی، خواستار تظاهرات در ۳۱ اکتبر و اعتصاب سراسری در پنجم نوامبر شدند. جنبش جلیقه‌زردها نیز از مردم خواست در تجمعات شنبه آینده شرکت کنند.

محدودیت‌های مکرون برای پاسخ‌گویی

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در سال ۲۰۱۹ توانسته بود در واکنش به اعتراضات جلیقه‌زردها، منابعی برای کاهش هزینه سوخت اختصاص دهد؛ اما اکنون وضعیت دشوار مالی دولت و نداشتن اکثریت پارلمانی، توان او برای پاسخ‌گویی به مطالبات معترضان را محدود کرده است.

دولت مذاکراتی را با اتحادیه‌ها و نمایندگان دانشجویان آغاز کرده، اما رهبران اعتراضات اقدامات پیشنهادی را ناکافی می‌دانند. اتحادیه‌های پلیس نیز هشدار داده‌اند که امکان حفظ طولانی‌مدت سطح بالای استقرار نیروها را ندارند.

اعتراضات مشابهی نیز در کشورهای دیگر اروپا گزارش شده است؛ از جمله درگیری پلیس و معترضان ضد دولتی در بروکسل و ادامه ناآرامی‌ها در آلبانی و چند شهر ایتالیا.