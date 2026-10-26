به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات موشکی اسفند ۱۴۰۴ به خیابان جاجرودی در منطقه ۴ تهران، تعدادی از ساختمان‌های مسکونی این محدوده تخریب و روند بازسازی و احداث واحدهای جدید در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت. این حادثه خسارت‌هایی به بافت مسکونی محدوده وارد کرد و ضرورت تسریع در بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده و فراهم کردن زمینه بازگشت ساکنان به واحدهای مسکونی خود را افزایش داد. در همین راستا، عملیات عمرانی در پلاک‌های تخریب‌شده آغاز شد تا مراحل ساخت‌وساز و آماده‌سازی واحدهای جدید پیش برود.

در ادامه این روند، آخرین وضعیت عملیات بازسازی خیابان جاجرودی و میزان پیشرفت اقدامات عمرانی در این محدوده، از موضوعات مورد توجه مدیریت شهری منطقه ۴ است.

سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه ۴ تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازسازی خیابان جاجرودی اظهار کرد: از ۱۲ پلاک تخریب‌شده در این محدوده، گودبرداری ۱۱ پلاک به‌طور کامل انجام شده است. همچنین در چهار پلاک، فونداسیون اجرا شده و ستون‌ها نیز آماده هستند و این پروژه‌ها در انتظار آغاز عملیات ستون‌گذاری قرار دارند.