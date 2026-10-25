جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با رئیس سازمان انرژی اتمی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تشریح جزئیات جلسه چهار ساعته عصر امروز اعضای این کمیسیون با محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور، اظهار کرد: در این جلسه، رئیس و اعضای کمیسیون در جریان آخرین پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای در حوزه‌های مختلف قرار گرفتند.



وی افزود: نمایندگان در این نشست، ملاحظات و نظرات خود را درباره موضوعات مختلف صنعت هسته‌ای و چگونگی فعالیت‌های این حوزه با اسلامی و معاونان وی مطرح کردند.



قشقاوی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره اهمیت صنعت هسته‌ای، گفت: در این جلسه تأکید شد که دو نکته مورد تأکید مکرر رهبر شهیدمان، یعنی اینکه «صنعت هسته‌ای آبروی کشور است» و همچنین «صنعت هسته‌ای با زندگی مردم ارتباط دارد»، به‌ویژه برای نسل جوان که در معرض آسیب‌های جنگ روانی دشمن قرار دارند، تبیین شود تا نخبگان و جوانان در جریان پیشرفت‌ها و دستاوردهای هسته‌ای کشور قرار بگیرند.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اسلامی، نمایندگان را در جریان جزئیات اقدامات صورت‌گرفته با توجه به شرایط فعلی و تهدیدهای دشمنان قرار داد. همچنین اقدامات انجام شده در حوزه ایمنی هسته‌ای برای نمایندگان تشریح شد.



وی با بیان اینکه صنعت هسته‌ای ایران، همان‌طور که رهبر شهید انقلاب فرمودند، به حوزه‌های مختلف زندگی مردم وارد شده است، تصریح کرد: در این جلسه آماری مطرح شد که حتی برای بنده نیز قابل توجه بود؛ در حال حاضر، ۱۱ هزار مرکز در سطح کشور با مواد پرتوزا و منابع مولد اشعه فعالیت می‌کنند و بیش از ۶۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در این مراکز مشغول به کار هستند. این مراکز، با درجات مختلف، در زمره مراکز پرتوزا قرار می‌گیرند.



قشقاوی افزود: به اعتقاد اعضای کمیسیون، صنعت هسته‌ای دیگر مانند آب و هوا به یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر زندگی مردم ایران تبدیل شده است. این صنعت در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی و عرصه‌های مختلف دیگر کاربرد دارد و زندگی مردم به دستاوردهای آن گره خورده است.



وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «صنعت هسته‌ای، صنعت زندگی مردم ایران است»، اظهار کرد: اعضای کمیسیون در جریان اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در این زمینه قرار گرفتند. همان‌طور که آب و هوا برای ادامه حیات ضروری است، صنعت هسته‌ای نیز برای زندگی مردم کشور در حوزه‌های گوناگون اهمیت دارد.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به حمایت نمایندگان از فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی، گفت: اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی و تلاش‌های رئیس و کارکنان این سازمان، بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای هرگونه مساعدت و همکاری در راستای تداوم و گسترش صنعت هسته‌ای کشور در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.



قشقاوی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون، همانند گذشته، آمادگی دارند حمایت و همکاری لازم را با سازمان انرژی اتمی داشته باشند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که به‌طور مستقیم با زندگی مردم ارتباط دارد.