سهراب کمری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیک ناوگان تجاری در مرز مهران اظهار کرد: محدودیت تردد در برخی مرزهای همجوار باعث شده بخشی از ناوگان تجاری، مسیر مهران را برای تردد انتخاب کنند؛ به همین علت شاهد افزایش تعداد کامیون‌ها در این مسیر مرزی هستیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت این حجم تردد افزود: با وجود افزایش حجم کامیون‌ها، مجموعه گمرکات استان تمام ظرفیت خود را برای تسریع در انجام تشریفات گمرکی و افزایش کارآمدی فرآیند صادرات به کار گرفته تا فعالان اقتصادی با کمترین مشکل فعالیت خود را ادامه دهند.

این مسئول با تاکید بر لزوم تسهیل امور تجاری تصریح کرد: فراهم کردن شرایط مطلوب برای تجار و بازرگانان از اولویت‌های اصلی این اداره کل محسوب می‌شود؛ چراکه رونق صادرات نقش مستقیمی در توسعه اقتصادی استان دارد و باید موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی برداشته شود.

مدیرکل گمرکات ایلام با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز خاطرنشان کرد: همکاری مشترک میان نهادهای مختلف باعث شده روند ترخیص کالا و انجام تشریفات گمرکی با سرعت بیشتری انجام شود و کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی بدون معطلی مسیر خود را به سمت کشور عراق ادامه دهند.

وی در پایان گفت: تلاش می‌کنیم با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق، ضمن حفظ روند روان تردد در مرز مهران، زمینه رشد هرچه بیشتر صادرات و رونق اقتصادی را در استان فراهم کنیم تا فعالان اقتصادی از این گذرگاه به بهترین شکل بهره‌مند شوند.