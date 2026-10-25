به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل ظهر یکشنبه در دیدار با سعید مجیدی مدیرکل تبلیغ و ترویج امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به انتخاب تبریز به‌عنوان پایتخت نهج‌البلاغه کشور، بر ضرورت سنجش فعالیت‌های فرهنگی بر اساس نتایج عملی آن‌ها در جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ارزیابی برنامه‌های فرهنگی و دینی نباید صرفاً به برگزاری همایش‌ها و انتشار کتاب و مقاله محدود شود، اظهار کرد: معیار اصلی موفقیت این برنامه‌ها، میزان حضور و تأثیر آموزه‌های قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه در سبک زندگی مردم و خانواده‌هاست.

مطهری‌اصل با اشاره به ظرفیت موجود در حوزه تولید آثار تفسیری و شرح متون دینی افزود: جامعه امروز بیش از افزایش تعداد کتاب‌ها و مقالات، به مشاهده آثار عملی معارف دینی در رفتار فردی و اجتماعی مردم نیاز دارد.

امام جمعه تبریز ادامه داد: دستگاه‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و حوزه‌های علمیه باید نتایج فعالیت‌های خود را در زمینه تربیت نسل مؤمن، تقویت خانواده‌های قرآنی و گسترش سبک زندگی اسلامی ارزیابی کنند؛ چراکه آمار و برگزاری همایش‌ها به‌تنهایی بیانگر میزان موفقیت این برنامه‌ها نیست.

وی با اشاره به سیره پیامبر اسلام (ص) خاطرنشان کرد: یکی از عوامل تحول جامعه در صدر اسلام، اخلاق، رفتار و ارتباط نزدیک پیامبر با مردم بود که زمینه پرورش انسان‌هایی پایبند به عدالت و فضیلت را فراهم کرد.

مطهری‌اصل تأکید کرد: نهادهای فرهنگی باید بررسی کنند که فعالیت‌های آن‌ها تا چه اندازه در جذب جوانان و تقویت فرهنگ دینی و ملی در جامعه اثرگذار بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت تربیت انسان‌ها به‌جای تمرکز صرف بر آمارهای کمی گفت: معارف قرآنی و علوی زمانی به اثرگذاری واقعی می‌رسند که در اداره زندگی، تربیت فرزندان، مدیریت امور و تعاملات اجتماعی به کار گرفته شوند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه نهج‌البلاغه صرفاً متنی برای نشست‌ها و سخنرانی‌ها نیست، افزود: آموزه‌های این کتاب باید به راهنمای عمل مردم در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به مطالبات فرهنگی نسل جوان و تقویت هویت دینی و ملی در حوزه‌هایی مانند نام‌گذاری‌ها و فضاسازی شهری را ضروری دانست.

مطهری‌اصل با اشاره به انتخاب تبریز به‌عنوان پایتخت نهج‌البلاغه کشور اظهار کرد: گفتمان این کتاب باید با موضوعاتی مانند تحکیم بنیان خانواده، تربیت نسل آینده، فرهنگ مقاومت، مدیریت افکار و پاسخ‌گویی به نیازهای روز جامعه پیوند بخورد تا آموزه‌های آن در زندگی مردم نمود عملی پیدا کند.