به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل بعدازظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به گستردگی مسائل جوانان اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای این قشر نباید صرفاً بر حوزه ورزش متمرکز باشد، بلکه باید ابعاد مختلف زندگی جوانان و نیازهای اجتماعی و فرهنگی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از دغدغه‌های جوانان به مسائلی غیر از ورزش مربوط می‌شود، افزود: اشتغال، مسکن، ازدواج و سایر نیازهای اجتماعی و فرهنگی، موضوعاتی هستند که رسیدگی به آن‌ها به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف نیاز دارد.

امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار مؤثر برای پیگیری مسائل جوانان تصریح کرد: باید یا اختیارات لازم برای رسیدگی مستقل به امور جوانان فراهم شود یا دستگاه‌های مختلف با تقسیم وظایف و همکاری متقابل، برای رفع مشکلات این قشر اقدام کنند.

ضرورت شناخت صحیح نسل جوان

مطهری‌اصل با اشاره به تفاوت‌های نسلی گفت: نسل امروز از نظر سواد و آگاهی در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت کرده است و نباید تفاوت دیدگاه‌ها بهانه‌ای برای نادیده گرفتن توانمندی‌ها و ارزش‌های جوانان شود.

وی حمایت و همراهی با جوانان را ضروری دانست و اظهار کرد: مسئولان باید به‌جای سرزنش و برخورد دستوری، با رویکردی حمایتی و پدرانه با نسل جوان تعامل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین با تأکید بر جایگاه خانواده در تربیت نسل آینده، مادری، همسرداری و تربیت فرزندان را از مسئولیت‌های مهم اجتماعی دانست و بر ضرورت حفظ منزلت مادران و ارزش‌گذاری به نقش تربیتی آنان تأکید کرد.

ورزش قهرمانی؛ عاملی برای تقویت هویت ملی و مذهبی

مطهری‌اصل با اشاره به جایگاه ورزش در جامعه گفت: ورزش نباید صرفاً وسیله‌ای برای سرگرمی و گذران اوقات فراغت تلقی شود، بلکه ورزش قهرمانی و پهلوانی ظرفیت تقویت هویت ملی و مذهبی را دارد.

وی با بیان اینکه موفقیت ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی می‌تواند توانمندی جوانان کشور را به نمایش بگذارد، افزود: حضور در میادین جهانی و کسب افتخارهای ورزشی، علاوه بر دستاوردهای تخصصی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی ایران است.

امام جمعه تبریز همچنین به جایگاه باشگاه تراکتور اشاره کرد و گفت: تیم‌هایی مانند تراکتور از ظرفیت فرهنگی و اجتماعی برخوردارند و می‌توانند پیوند هویت ترکی، ایرانی و اسلامی و فرهنگ شیعی را در سطح ملی و بین‌المللی بازتاب دهند.

نخبگان در مسیر پیشرفت جوانان نقش‌آفرین باشند

مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود، همراهی اساتید دانشگاه، پزشکان، متخصصان و پیشکسوتان با جوانان را ضروری دانست و تأکید کرد: نخبگان باید با انتقال تجربه و حمایت از استعدادهای نسل جدید، زمینه پیشرفت آنان را در عرصه‌های علمی، اخلاقی و ورزشی فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: تقویت ارتباط میان جوانان و افراد باتجربه و متخصص می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی و پرورش نیروهای توانمند برای آینده کشور کمک کند.