به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مشترک فرماندار اردبیل با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان که با محوریت بررسی مسائل، مشکلات و توسعه فضاهای مطالعاتی برگزار شد، «فرزاد قلندری» با اشاره به جایگاه بی‌بدیل کتاب و کتابخوانی در ارتقای سطح فرهنگ عمومی و بصیرت جامعه اظهار کرد: توسعه متوازن زیرساخت‌های فرهنگی از جمله کتابخانه‌ها، بسترساز توسعه پایدار است و در این راستا دولت با تمام توان از پروژه‌ها و برنامه‌های این حوزه حمایت می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم پیگیری و تخصیص اعتبارات لازم برای تجهیز، نوسازی و رفع کمبودهای عمرانی و تجهیزاتی کتابخانه‌های شهرستان اردبیل افزود: کتابخانه‌ها نباید صرفاً فضایی برای امانت کتاب باشند، بلکه باید به پایگاه‌های فعال فرهنگی و مراکز پرسمان فکری جوانان و نوجوانان تبدیل شوند که این مهم نیازمند تزریق منابع مالی و تجهیزاتی به‌روز است.

فرزاد قلندری در ادامه با اشاره به نقش کلیدی شهرداری‌ها در پیشبرد امور فرهنگی شهرها، تصریح کرد: شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی و خدماتی، مسئولیت سنگینی در قبال توسعه فضاهای فرهنگی بر عهده دارند؛ لذا انتظار می‌رود با اهتمام ویژه و پرداخت به‌موقع سهم نیم‌درصد کتابخانه‌ها، یاری‌گر این نهاد در ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان باشند.

در این نشست همچنین راهکارهای تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌ای، بهبود دسترسی مناطق کم برخوردار به فضاهای مطالعاتی و تقویت برنامه‌های فرهنگی و ترویجی کتابخوانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.