به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با اشاره به تشدید ناپایداری‌های جوی در استان، از آغاز فعالیت توده‌های تندری و احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق، توفان تندری، تندباد لحظه‌ای، تگرگ و گردوخاک در برخی مناطق خبر داد.

وی افزود: بر اساس هشدارهای هواشناسی، فعالیت این سامانه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش می‌یابد و شهرستان‌های بندرعباس، میناب، بندرلنگه و حاجی‌آباد از مناطق تحت تأثیر آن هستند.

حسن‌زاده با هشدار نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی و خسارت به سازه‌های سبک، از شهروندان خواست تا پایان فعالیت سامانه از تردد و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین تأکید کرد: با توجه به احتمال وقوع صاعقه و تندباد، شهروندان از حضور در ارتفاعات، کوهنوردی، چرای دام در مناطق مرتفع و توقف در مجاورت درختان فرسوده و سازه‌های موقت پرهیز کنند.

وی از رانندگان نیز خواست در زمان وقوع بارش و کاهش دید افقی، از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت تردد، با سرعت مطمئن و رعایت فاصله طولی حرکت کنند.

حسن‌زاده همچنین از شهروندان خواست در زمان وقوع رعدوبرق از حضور در فضاهای باز، نقاط مرتفع و مجاورت سازه‌ها و تأسیسات فلزی پرهیز کرده و نکات ایمنی را جدی بگیرند.