به گزارش خبرگزاری مهر، الناز احمدی، طراح لباس و مدرس دانشگاه، با اشاره به موضوع «کشف ایران» در چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، این رویکرد را فرصتی برای پیوند میان ریشه‌های هنر و فرهنگ ایرانی با نیازهای زندگی امروز دانست.

وی در گفت‌وگو با ستاد خبری چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر اظهار کرد: کشف ایران به این معنا نیست که حتماً باید به حافظه تاریخی گذشته‌مان برگردیم. ما باید ریشه‌های فرهنگی و هنری خود را بشناسیم و از هنر کهن ایران آموزش بگیریم؛ اما این آموخته‌ها را در امروز به کار بگیریم و به راه‌حل‌ها و ساختارهای جدیدی برای زندگی برسیم که در آینده نیز قابل استفاده باشند.

احمدی با تأکید بر ظرفیت لباس در معرفی هویت ایرانی افزود: «ایران تاریخ، فرهنگ و جغرافیای خاص خود را دارد و ما این ظرفیت‌ها را به جهان نشان داده‌ایم؛ *اما آیا نمی‌توانیم این بار کاری کنیم که جهان، کشورمان را با لباس بشناسد و از لباسی به نام لباس ایرانی سخن بگوید؟

گفتنی است که: چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، دی‌ماه‌ امسال به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود.