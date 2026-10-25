پوتین: تصمیم اروپا برای ممنوعیت هر چیز مرتبط با مسکو، احمقانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز یکشنبه اعلام کرد: تولید صنعتی در روسیه در مقایسه با سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است و بدهی خارجی آن تنها ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد.

رئیس‌جمهور روسیه ادامه داد: کاهش تولید صنعتی در بسیاری از اقتصادهای اروپایی موضوعی جدی و نامطلوب است. رکود اقتصادی آلمان منجر به زنجیره‌ ای از پیامدهای منفی برای کل اقتصاد منطقه یورو می‌ شود. تصمیم اروپا برای ممنوعیت هر چیز مرتبط با روسیه رویکردی احمقانه است.

ولادیمیر پوتین، در ادامه افزود: روسیه هرگز از عرضه انرژی به هیچ طرفی خودداری نکرده است؛ این خود اروپایی‌ ها بودند که از دریافت انرژی روسیه خودداری کردند و خود را از بازار آن جدا کردند. اروپا همچنان مقدار قابل توجهی انرژی از روسیه دریافت می‌کند.

وی سپس اضافه کرد: اتحادیه اروپا در حال حاضر یک بحران مهاجرتی را تجربه می‌کند؛ آنها منابع لازم برای جذب همه مهاجران را ندارند و این منجر به بحران می‌شود.