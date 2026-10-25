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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰

واکنش قالیباف به اعلام نامزدی دیپلمات اماراتی برای دبیرکلی سازمان ملل

واکنش قالیباف به اعلام نامزدی دیپلمات اماراتی برای دبیرکلی سازمان ملل

رئیس مجلس نامزدی نمایندهٔ سابق امارات در سازمان ملل برای تصدی پست دبیرکلی را تلاشی برای تصاحب عالی‌ترین مقام سازمان ملل، با هدف هموار کردن مسیر دیپلماتیک پروژهٔ «اسرائیل بزرگ» دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعلام نامزدی لانا نسیبه، نمایندهٔ سابق امارات در سازمان ملل برای تصدی پست دبیرکلی سازمان ملل در حساب کاربری شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: این تلاشی است برای تصاحب عالی‌ترین مقام سازمان ملل، با هدف هموار کردن مسیر دیپلماتیک پروژهٔ «اسرائیل بزرگ» در منطقه و سفیدشویی یک نسل‌کشی نظام‌مند. سابقهٔ کاری او چیزی جز دفاع از فاجعهٔ غزه نیست؛ روباه پروفایل لینکدینش را به‌روزرسانی می‌کند تا برای شغل «نگهبانی لانهٔ مرغ‌ها» درخواست دهد.

قالیباف در این پست خود، بخش‌هایی از مصاحبهٔ قدیمی لانا نسیبه که در آن از عادی‌سازی روابط و همکاری‌های امارات و رژیم صهیونیستی دفاع کرده بود را به اشتراک گذاشته است.

واکنش قالیباف به اعلام نامزدی دیپلمات اماراتی برای دبیرکلی سازمان ملل

کد مطلب 6989526
محسن صمیمی

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