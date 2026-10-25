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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

اکران آنلاین «لباس شخصی» از ۵ آبان؛ پرونده حزب توده به پلتفرم رسید

اکران آنلاین «لباس شخصی» از ۵ آبان؛ پرونده حزب توده به پلتفرم رسید

فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی امیرعباس ربیعی از سه‌شنبه ۵ آبان‌ در شبکه نمایش خانگی اکران آنلاین خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد، سه‌شنبه ۵ آبان‌ در پلتفرم فیلیمو به‌صورت آنلاین اکران می‌شود.

«لباس شخصی» با محوریت فعالیت حزب توده در ایران، به یکی از پرونده‌های امنیتی پیچیده پس از انقلاب می‌پردازد و روایتی سینمایی از مناسبات سیاسی و امنیتی مرتبط با این حزب را به تصویر می‌کشد.

این فیلم پس از هفت سال توقیف، از ۲۴ تیر اکران عمومی خود را در سینماهای کشور آغاز کرد و اکنون با پایان بخشی از مسیر نمایش خود در سالن‌های سینما، در دسترس مخاطبان نمایش خانگی قرار می‌گیرد.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی «لباس شخصی» آمده است: «به لباس شخصی‌ها بیشتر شک کن ...»

این فیلم به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد، محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و از سه‌شنبه ۵ آبان‌، ساعت ۸ صبح اکران آنلاین خود را آغاز می کند.

کد مطلب 6989527
عطیه موذن

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