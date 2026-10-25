اکران آنلاین «لباس شخصی» از ۵ آبان؛ پرونده حزب توده به پلتفرم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد، سه‌شنبه ۵ آبان‌ در پلتفرم فیلیمو به‌صورت آنلاین اکران می‌شود.

«لباس شخصی» با محوریت فعالیت حزب توده در ایران، به یکی از پرونده‌های امنیتی پیچیده پس از انقلاب می‌پردازد و روایتی سینمایی از مناسبات سیاسی و امنیتی مرتبط با این حزب را به تصویر می‌کشد.

این فیلم پس از هفت سال توقیف، از ۲۴ تیر اکران عمومی خود را در سینماهای کشور آغاز کرد و اکنون با پایان بخشی از مسیر نمایش خود در سالن‌های سینما، در دسترس مخاطبان نمایش خانگی قرار می‌گیرد.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی «لباس شخصی» آمده است: «به لباس شخصی‌ها بیشتر شک کن ...»

این فیلم به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد، محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و از سه‌شنبه ۵ آبان‌، ساعت ۸ صبح اکران آنلاین خود را آغاز می کند.