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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

ابراز امیدواری «ووچیچ» به گسترش روابط با مسکو پس از انتخابات صربستان

ابراز امیدواری «ووچیچ» به گسترش روابط با مسکو پس از انتخابات صربستان

رییس‌ جمهور پیشین صربستان به گسترش روابط با مسکو پس از انتخابات پارلمانی در کشورش ابراز امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، الکساندر ووچیچ که در تاریخ ۲۷ سپتامبر از سمت ریاست‌ جمهوری صربستان کناره‌ گیری کرد، خبر داد که امیدوار است پس از انتخابات پارلمانی در کشورش، همکاری میان مسکو و بلگراد گسترش یافته و تقویت شود.

ووچیچ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «ریا نووستی»، از حمایت‌ های ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و رابرت فیتسو نخست‌وزیر اسلواکی، در آستانه این انتخابات قدردانی کرد.

انتخابات زودهنگام پارلمانی در صربستان از ۲۵ اکتبر (امروز) آغاز شد.

در مجموع ۶.۵ میلیون رأی‌ دهنده ثبت‌ نام کرده‌ اند و ۱۹ جریان سیاسی در این انتخابات حضور دارند.

کد مطلب 6989532

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