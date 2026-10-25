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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

کاهش شتاب رشد علمی؛ ضرورت ثبات سیاست‌ها و پیوند دانشگاه با مسائل کشور

کاهش شتاب رشد علمی؛ ضرورت ثبات سیاست‌ها و پیوند دانشگاه با مسائل کشور

در نشست شورای پژوهش مرکز آرا، با بررسی عوامل کاهش شتاب رشد علمی، بر ضرورت اصلاح حکمرانی آموزش عالی، تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و هدایت ظرفیت دانشگاه‌ها به‌سوی حل مسائل کشور تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا، با بررسی عوامل کاهش شتاب رشد علمی کشور، بر ضرورت اصلاح حکمرانی آموزش عالی، استمرار سیاست‌های علمی، تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و هدایت ظرفیت دانشگاه‌ها به‌سوی حل مسائل کشور تأکید شد.

این نشست با حضور کامران دانشجو و محمدعلی زلفی‌گل، وزرای سابق علوم، تحقیقات و فناوری، سیدعباس موسوی، رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف، سیدمجتبی حسینی‌فرد، رئیس سابق دانشگاه گرمسار و عرفان خسرویان، رئیس سابق دانشگاه ملی مهارت برگزار شد.

در مقدمه نشست، بهره‌گیری از تجربه مدیران و صاحب‌نظران برای شناسایی مسائل حکمرانی و تبدیل یافته‌های پژوهشی به پیشنهادهای سیاستی مورد توجه قرار گرفت.

حسین مرشدیان، پژوهشگر حوزه فرهنگی و اجتماعی، در ارائه گزارش پژوهشی نشست، با تفکیک افت رتبه علمی از کاهش تولید علم و کند شدن رشد آن، ناپایداری سیاست‌ها، کاهش قدرت خرید بودجه پژوهشی، دشواری نگهداشت نخبگان، محدودیت همکاری‌های بین‌المللی و ضعف ارتباط دانشگاه با نیازهای جامعه را از چالش‌های اصلی برشمرد. به گفته وی، بازیابی رشد علمی پایدار نیازمند اصلاح نظام ارزیابی و تقویت ظرفیت تولید و به‌کارگیری دانش است.

محمدعلی زلفی‌گل با تأکید بر تبدیل پیشنهادهای سیاستی به اقدامات اجرایی، خواستار تقویت همکاری‌های بین‌رشته‌ای، نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی و اصلاح مقررات ارتقای اعضای هیئت علمی شد. وی تدوین سند نظام ملی نوآوری و تعریف پروژه‌های کلان متناسب با نیازهای کشور را از راهکارهای تبدیل دانش به فناوری و ثروت معرفی کرد.

کامران دانشجو با انتقاد از تغییر سیاست‌های علمی هم‌زمان با جابه‌جایی مدیران، بر استمرار برنامه‌های بلندمدت و همکاری دانشگاه‌ها با صنعت و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد. وی افزود: ارتقای رتبه علمی باید با حل مسائل کشور همراه باشد و در کنار حمایت معیشتی، خودباوری و احساس مفید بودن پژوهشگران نیز تقویت شود.

سیدعباس موسوی، تحریم‌ها، فرسودگی تجهیزات و محدودیت ارتباطات علمی را از عوامل تضعیف ظرفیت دانشگاه‌ها دانست و بر ثبات مدیریت و افزایش اختیار تصمیم‌گیری مدیران تأکید کرد. وی همچنین خواستار مشارکت هدفمند دانشگاه‌ها در حل مسائلی مانند آلودگی هوا، ناترازی انرژی و بحران آب شد.

سیدمجتبی حسینی‌فرد با اشاره به نقش هدایتگر وزارت علوم، پیشرفت آموزش عالی را در گرو سیاست‌گذاری هماهنگ در حوزه‌های آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ توصیف کرد. وی توجه هم‌زمان به پژوهش‌های بنیادی و کاربردی، توسعه آموزش مهارتی و شناخت ویژگی‌های نسل جدید دانشجویان را از اولویت‌های این مسیر برشمرد.

عرفان خسرویان نیز کاهش فاصله تحصیل تا اشتغال را از مأموریت‌های اصلی آموزش مهارتی عنوان کرد و بر تجهیز کارگاه‌ها، تدوین پیوست شغلی رشته‌ها و اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای تأکید کرد. به باور وی، بهبود حکمرانی آموزش عالی به استمرار سیاست‌ها و انتخاب مدیران متناسب با تخصص و صلاحیت حرفه‌ای وابسته است.

نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا هر هفته با حضور محققان، اساتید، کارشناسان و فعالان عرصه‌های مختلف برگزار می‌شود و آخرین پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام‌شده در آن به بحث گذاشته می‌شود.

کد مطلب 6989535
محسن صمیمی

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