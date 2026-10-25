ضرب الاجل رئیس شورای میسان عراق برای بازگشایی گذرگاه الشیب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، مصطفی ادعیر المحمداوی رئیس شورای استان میسان به دولت این کشور تا روز پنجشنبه مهلت داد تا گذرگاه مرزی الشیب را بازگشایی کند و تهدید کرد در صورت بی‌توجهی دولت به این درخواست، مردم استان نافرمانی مدنی را آغاز کرده و جاده‌ها را مسدود خواهند کرد.

المحمداوی در جریان تجمع مردمی در این استان هم‌مرز با ایران هشدار داد که اگر دولت به این درخواست توجه نکند، اقدامات اعتراضی گسترده‌تری از جمله نافرمانی مدنی و مسدود کردن جاده‌های اصلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

دولت عراق در تاریخ ۲۰ اکتبر تصمیم به تعطیلی گذرگاه مرزی الشیب تا اطلاع ثانوی گرفت.