به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای کشور، از جمله حسین یکتا فعال فرهنگی و راوی دوران دفاع مقدس و علی فروغی مدیر شبکه سه سیما، با آیت‌الله مصطفی محامی نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان دیدار و درباره مسائل فرهنگی، رسانه‌ای، اجتماعی و امنیتی استان گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، حسن یکتا به تشریح برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای پیش‌بینی‌شده در سفر به سیستان و بلوچستان پرداخت و اظهار کرد: هدف از این سفر، معرفی ظرفیت‌ها و واقعیت‌های استان به کشور و تقویت ارتباط میان فعالان رسانه‌ای و مردم منطقه است.

وی افزود: در این برنامه‌ها تلاش شده است ظرفیت‌های صنعتی، علمی، مذهبی، وحدت‌آفرین و امنیتی استان با همکاری مجموعه‌های رسانه‌ای و فعالان جبهه انقلاب معرفی شود.

علی فروغی، مدیر شبکه سه سیما، نیز با اشاره به همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما و گروه‌های انقلابی در اجرای این برنامه‌ها گفت: با توجه به تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، تقویت همبستگی ملی و انتقال روحیه و انگیزه به استان از اهداف اصلی این حرکت رسانه‌ای است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم تصویر ارائه‌شده از سیستان و بلوچستان در فضای ملی با واقعیت‌های زندگی مردم، فعالیت‌های اجتماعی و ظرفیت‌های پیشرفت استان تکمیل شود.

فروغی با اشاره به استفاده از ظرفیت چهره‌های فرهنگی، مذهبی، ورزشی و علمی اظهار کرد: تولید برنامه‌های تلویزیونی در حوزه وحدت شیعه و اهل سنت، فعالیت‌های علمی و پزشکی، معرفی ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی و بازتاب تلاش نیروهای مستقر در مناطق مرزی و دریایی، از محورهای این سفر است.

وی ابراز امیدواری کرد تولیدات تلویزیونی و محتوای شبکه‌های اجتماعی، زمینه معرفی دقیق‌تر ظرفیت‌ها و واقعیت‌های سیستان و بلوچستان را فراهم کند.

آیت‌الله محامی نیز ضمن خیرمقدم به حاضران و تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، از تلاش فعالان فرهنگی و رسانه‌ای در عرصه جهاد تبیین قدردانی کرد و اهداف این سفر را متناسب با نیازهای استان دانست.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط امنیتی استان اظهار کرد: با وجود دشواری‌های موجود، به لطف خداوند و با تلاش مسئولان و همراهی مردم، وضعیت استان قابل قبول است و باید این واقعیت‌ها در کنار ظرفیت‌های منطقه به‌درستی منعکس شود.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های رسانه‌ای افزود: برنامه‌های چندروزه می‌تواند موج رسانه‌ای مؤثری ایجاد کند، اما تداوم این حرکت از طریق سفرهای دوره‌ای گروه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، تأثیر بیشتری در تقویت امید و انتقال تصویری دقیق از استان به مخاطبان داخلی و خارجی خواهد داشت.

آیت‌الله محامی با تأکید بر ضرورت رعایت توازن در بازنمایی ظرفیت‌های مذهبی استان گفت: سیستان و بلوچستان استانی تلفیقی است و باید نقش‌آفرینی شیعه و اهل سنت در برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد. هرچند با توجه به بافت جمعیتی و اهداف این سفر، توجه بیشتر به ظرفیت‌های اهل سنت ضروری است، نباید از جامعه شیعه غفلت شود.

وی همچنین بر معرفی چهره‌های برجسته بومی در کنار شخصیت‌های ملی تأکید کرد و افزود: شناسایی و معرفی شخصیت‌های توانمند شیعه و اهل سنت استان می‌تواند به شناساندن بهتر ظرفیت‌های منطقه در سطح کشور کمک کند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مردم در حفظ امنیت استان تصریح کرد: همراهی مردم، به‌ویژه جامعه اهل سنت، با نظام و نقش آنان در ناکام‌ماندن توطئه‌های دشمن، از نقاط قوت مهم استان است که باید به شکلی هنرمندانه و مستند به تصویر کشیده شود.

وی همکاری مردم در اطلاع‌رسانی درباره موارد مشکوک و همراهی آنان با نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی را از واقعیت‌های مهم استان دانست و بر ضرورت معرفی علمای اهل سنت و شخصیت‌های انقلابی و مردمی اثرگذار، از جمله چهره‌های فعال در تقویت وحدت و امنیت، تأکید کرد.

آیت‌الله محامی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت ارائه تصویری جامع و واقع‌بینانه از سیستان و بلوچستان تأکید کرد و گفت: در کنار معرفی پیشرفت‌ها، ظرفیت‌ها و نقاط قوت استان، نباید از مشکلات، محرومیت‌ها و چالش‌های موجود غفلت کرد.

وی افزود: پرداختن به مسائل مناطق مرزی، ظرفیت‌های دریایی و بندری و مشکلات مناطق مختلف، در کنار معرفی دستاوردها، می‌تواند اعتبار گزارش‌های رسانه‌ای را افزایش دهد و زمینه توجه بیشتر مسئولان و افکار عمومی به رفع مشکلات را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در پایان بر ضرورت گسترش برنامه‌های رسانه‌ای به شهرهای مختلف استان تأکید کرد و گفت: هرچه این برنامه‌ها به واقعیت‌های زندگی مردم و ظرفیت‌های متنوع مناطق مختلف نزدیک‌تر باشند، اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.