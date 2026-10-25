به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند عصر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان نهاوند با تاکید بر ضرورت هماهنگی و حضور موثر مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات اظهار کرد: تنظیم بازار از موضوعات مهم و حساس در حوزه خدمت رسانی به مردم است و تصمیمات این ستاد باید با رویکرد کارشناسی، دقیق و با هدف تامین به موقع نیازهای اساسی مردم اتخاذ و اجرایی شود.

وی با تاکید بر مسئولیت دستگاه‌های متولی در حوزه تنظیم بازار افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در جلسات حضور داشته باشند و موضوعات مطرح شده را تا حصول نتیجه پیگیری کنند چراکه تصمیمات این جلسات ارتباط مستقیمی با معیشت و رفاه مردم دارد.

فرماندار نهاوند در ادامه با اشاره به اهمیت طرح کالابرگ الکترونیکی در تامین بخشی از نیازهای اساسی خانوارها، بر ساماندهی، به‌روزرسانی و اطلاع‌رسانی دقیق فهرست واحدهای صنفی ارائه‌دهنده خدمات کالابرگ تاکید کرد.

بیرانوند بیان کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ضمن به‌روزرسانی مستمر فهرست اصناف و فروشگاه‌هایی که امکان ارائه کالا از طریق طرح کالابرگ را دارند، پرداختی‌های انجام‌شده به واحدهای صنفی را نیز به صورت دقیق رصد و بررسی کند و در مواردی که نیاز به پیگیری در سطح استان وجود دارد، فهرست موارد و مطالبات را برای پیگیری به اداره کل استان منعکس کند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه شبکه عرضه کالابرگ در شهرستان تاکید کرد و افزود: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیگیری‌های لازم برای اضافه شدن واحدهای صنفی جدید به شبکه ارائه کالا از طریق کالابرگ را انجام دهد و پس از نهایی شدن فهرست به‌روز اصناف و فروشگاه‌های جدید از طریق رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها به اطلاع مردم برسد تا شهروندان از محل‌های عرضه کالا و ظرفیت‌های جدید ایجادشده مطلع شوند.

فرماندار نهاوند در ادامه بر ضرورت استمرار عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب تاکید کرد و گفت: ظرفیت‌های ایجاد شده برای عرضه مستقیم کالا باید فعال و تقویت شود تا اقلامی که با افزایش قیمت مواجه می‌شوند، در چارچوب ضوابط و با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تشدید بازرسی از واحدهای صنفی اظهار کرد: علاوه بر وظایف ذاتی دستگاه‌های تخصصی، مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید در چارچوب برنامه‌های نظارتی و قرارگاه نظارت بر بازار همکاری لازم را برای تقویت بازرسی‌ها داشته باشند.

بیرانوند افزود: گزارش دقیق عملکرد دستگاه‌ها در حوزه بازرسی و نظارت باید به صورت مستمر ارائه شود تا ضمن ارزیابی روند اقدامات نقاط ضعف شناسایی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت جدی‌تر بر واحدهای عرضه کننده کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: هدف افزایش پرونده‌های تعزیراتی نیست بلکه باید با نظارت پیشگیرانه و حضور مستمر در بازار شرایطی فراهم شود که واحدهای صنفی قانون و مقررات را رعایت کنند و مردم در زمینه قیمت، کیفیت، کم‌فروشی و نحوه عرضه کالا با مشکل مواجه نشوند.

فرماندار نهاوند همچنین بر گسترش دامنه بازرسی‌ها در سراسر شهرستان تاکید کرد و گفت: نظارت‌ها نباید صرفا به شهر نهاوند محدود شود و باید شهرهای دیگر، بخش‌ها، مراکز دهستان‌ها و مناطق مختلف شهرستان نیز به صورت مستمر تحت پوشش بازرسی و نظارت قرار گیرند.

وی پاسخگویی سریع به شکایات و مطالبات مردم را از دیگر اولویت‌های حوزه تنظیم بازار دانست و افزود: تماس‌ها، پیام‌ها، انتقادات و شکایات مردم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پاسخ داده شود چراکه پاسخگویی به موقع نقش مهمی در رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم دارد.

بیرانوند در پایان ضمن قدردانی از کسبه و فعالان صنفی که در شرایط موجود همراه مردم هستند، بیان کرد: همراهی اصناف در تامین نیازهای مردم ارزشمند است و انتظار می‌رود با استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی، اصناف و مردم، بازار شهرستان در مسیر ثبات، تعادل و عرضه مناسب کالاهای مورد نیاز مردم حرکت کند.