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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

مدیران نهاوند در اجرای برنامه‌های نظارتی بازار همکاری کنند

مدیران نهاوند در اجرای برنامه‌های نظارتی بازار همکاری کنند

همدان-فرماندار نهاوند گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب برنامه‌های نظارتی و قرارگاه نظارت بر بازار همکاری لازم را برای تقویت بازرسی‌ها داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند عصر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان نهاوند با تاکید بر ضرورت هماهنگی و حضور موثر مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات اظهار کرد: تنظیم بازار از موضوعات مهم و حساس در حوزه خدمت رسانی به مردم است و تصمیمات این ستاد باید با رویکرد کارشناسی، دقیق و با هدف تامین به موقع نیازهای اساسی مردم اتخاذ و اجرایی شود.

وی با تاکید بر مسئولیت دستگاه‌های متولی در حوزه تنظیم بازار افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در جلسات حضور داشته باشند و موضوعات مطرح شده را تا حصول نتیجه پیگیری کنند چراکه تصمیمات این جلسات ارتباط مستقیمی با معیشت و رفاه مردم دارد.

فرماندار نهاوند در ادامه با اشاره به اهمیت طرح کالابرگ الکترونیکی در تامین بخشی از نیازهای اساسی خانوارها، بر ساماندهی، به‌روزرسانی و اطلاع‌رسانی دقیق فهرست واحدهای صنفی ارائه‌دهنده خدمات کالابرگ تاکید کرد.

بیرانوند بیان کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ضمن به‌روزرسانی مستمر فهرست اصناف و فروشگاه‌هایی که امکان ارائه کالا از طریق طرح کالابرگ را دارند، پرداختی‌های انجام‌شده به واحدهای صنفی را نیز به صورت دقیق رصد و بررسی کند و در مواردی که نیاز به پیگیری در سطح استان وجود دارد، فهرست موارد و مطالبات را برای پیگیری به اداره کل استان منعکس کند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه شبکه عرضه کالابرگ در شهرستان تاکید کرد و افزود: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیگیری‌های لازم برای اضافه شدن واحدهای صنفی جدید به شبکه ارائه کالا از طریق کالابرگ را انجام دهد و پس از نهایی شدن فهرست به‌روز اصناف و فروشگاه‌های جدید از طریق رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها به اطلاع مردم برسد تا شهروندان از محل‌های عرضه کالا و ظرفیت‌های جدید ایجادشده مطلع شوند.

فرماندار نهاوند در ادامه بر ضرورت استمرار عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب تاکید کرد و گفت: ظرفیت‌های ایجاد شده برای عرضه مستقیم کالا باید فعال و تقویت شود تا اقلامی که با افزایش قیمت مواجه می‌شوند، در چارچوب ضوابط و با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تشدید بازرسی از واحدهای صنفی اظهار کرد: علاوه بر وظایف ذاتی دستگاه‌های تخصصی، مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید در چارچوب برنامه‌های نظارتی و قرارگاه نظارت بر بازار همکاری لازم را برای تقویت بازرسی‌ها داشته باشند.

بیرانوند افزود: گزارش دقیق عملکرد دستگاه‌ها در حوزه بازرسی و نظارت باید به صورت مستمر ارائه شود تا ضمن ارزیابی روند اقدامات نقاط ضعف شناسایی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت جدی‌تر بر واحدهای عرضه کننده کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: هدف افزایش پرونده‌های تعزیراتی نیست بلکه باید با نظارت پیشگیرانه و حضور مستمر در بازار شرایطی فراهم شود که واحدهای صنفی قانون و مقررات را رعایت کنند و مردم در زمینه قیمت، کیفیت، کم‌فروشی و نحوه عرضه کالا با مشکل مواجه نشوند.

فرماندار نهاوند همچنین بر گسترش دامنه بازرسی‌ها در سراسر شهرستان تاکید کرد و گفت: نظارت‌ها نباید صرفا به شهر نهاوند محدود شود و باید شهرهای دیگر، بخش‌ها، مراکز دهستان‌ها و مناطق مختلف شهرستان نیز به صورت مستمر تحت پوشش بازرسی و نظارت قرار گیرند.

وی پاسخگویی سریع به شکایات و مطالبات مردم را از دیگر اولویت‌های حوزه تنظیم بازار دانست و افزود: تماس‌ها، پیام‌ها، انتقادات و شکایات مردم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پاسخ داده شود چراکه پاسخگویی به موقع نقش مهمی در رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم دارد.

بیرانوند در پایان ضمن قدردانی از کسبه و فعالان صنفی که در شرایط موجود همراه مردم هستند، بیان کرد: همراهی اصناف در تامین نیازهای مردم ارزشمند است و انتظار می‌رود با استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی، اصناف و مردم، بازار شهرستان در مسیر ثبات، تعادل و عرضه مناسب کالاهای مورد نیاز مردم حرکت کند.

کد مطلب 6989547

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