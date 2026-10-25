به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی قاسمی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن همایش‌های امام خمینی(ره) مؤسسه آموزشی پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، به تشریح فعالیت‌های علمی این مرکز در حوزه فقه هسته‌ای و مباحث مرتبط با آن پرداخت.

وی با اشاره به سابقه ورود مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به مباحث فقه هسته‌ای اظهار کرد: این مرکز از پیشگامان طرح و بررسی موضوعات فقهی مرتبط با انرژی هسته‌ای بوده و فعالیت‌های پژوهشی خود را در این زمینه از سال ۱۳۹۲ آغاز کرده است.



قاسمی افزود: در ادامه این فعالیت‌ها، سال ۱۳۹۵ همایشی با محوریت مباحث فقه هسته‌ای در این مرکز برگزار شد و موضوعات مختلف مرتبط با این عرصه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت.



معاون پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به بررسی دیدگاه‌های اسلامی و رویکرد کشورهای غربی در قبال انرژی هسته‌ای بیان کرد: در مقاله‌ای به بررسی دیدگاه اسلام و کشورهای غربی درباره انرژی هسته‌ای پرداختم و مباحث آن را در یک جلسه علمی غیررسانه‌ای ارائه کردم.



وی ادامه داد: در آن نشست که با حضور معاون سازمان انرژی اتمی برگزار شد، مباحث فقهی مرتبط با موضوع به‌صورت تفصیلی مطرح و ابعاد مختلف آن بررسی شد.



فقه ظرفیت بررسی شرایط گوناگون را دارد



قاسمی با تأکید بر ضرورت توجه به نظر رهبر انقلاب در زمینه مباحث هسته‌ای تصریح کرد: در گام نخست، باید دیدگاه رهبر انقلاب در این خصوص مشخص شود، چراکه طرح و پیگیری موضوعات مرتبط با این حوزه نیازمند توجه به نظر ایشان است.



وی با اشاره به ظرفیت‌های فقه اسلامی برای مواجهه با مسائل و شرایط متغیر افزود: فقه ما از پویایی لازم برای بررسی موضوعات در وضعیت‌های مختلف برخوردار است و می‌تواند با در نظر گرفتن شرایطی همچون اضطرار، حرج، حفظ کیان اسلام و مصلحت، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.



معاون پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) خاطرنشان کرد: چنانچه رهبر انقلاب دستور بررسی مجدد یا تجدیدنظر در این زمینه را صادر کنند، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) آمادگی دارد نشست‌های تخصصی و علمی لازم را با هدف بررسی ابعاد مختلف موضوع برگزار کند.



وی در ادامه به موضوع سلاح هسته‌ای و جایگاه آن در فقه سیاسی پرداخت و گفت: تا زمانی که رهبر انقلاب دیدگاه خود را درباره مباحث انرژی هسته‌ای در زمینه ساخت سلاح‌های بازدارنده اعلام نکرده‌اند، ورود به این موضوع از منظر مورد بحث در دستور کار قرار نگرفته است.



قاسمی با اشاره به ملاحظات موجود در طرح این بحث اظهار کرد: از آنجا که پرداختن به این مسئله پیش از روشن شدن دیدگاه رهبر انقلاب ممکن است زمینه اختلاف و دودستگی را فراهم کند، فعلاً از ورود به آن در این چارچوب خودداری شده است.



وی تأکید کرد: در صورت بیان نظر رهبر انقلاب، امکان ورود به این بحث و پیگیری علمی آن در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به‌سرعت فراهم خواهد شد.



همایش وجوب انتقام تا پایان سال برگزار می‌شود



معاون پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایشی با موضوع وجوب انتقام در این مرکز خبر داد و اظهار کرد: همایش وجوب انتقام به سبب حفظ جان امام حی مسلمین و در ارتباط با انتقام رهبر شهید انقلاب، تا پیش از پایان سال جاری برگزار خواهد شد.



قاسمی افزود: نخستین نشست علمی این همایش با حضور ارائه‌دهنده موضوع و آیت‌الله فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، در آینده نزدیک برگزار می‌شود.



وی با اشاره به ابعاد علمی و بین‌المللی این برنامه بیان کرد: در این نشست، متخصصان حوزه بین‌الملل نیز درباره موضوع انتقام و مجازات‌هایی که می‌توان در چارچوب مناسبات بین‌المللی و با عنوان انتقام یا تعابیر دیگر مورد بررسی قرار داد، دیدگاه‌های خود را مطرح خواهند کرد.



معاون پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تأکید بر ضرورت تبیین این موضوع در عرصه رسمی بین‌المللی گفت: مطالبه انتقام رهبر شهید، خواسته مردم است و این مطالبه باید در مواضع و گفتارهای رسمی بین‌المللی از جمله از سوی وزارت امور خارجه بیان شود.



وی افزود: در بیان این مطالبه نباید دچار ترس و ملاحظه شد، چراکه به گفته وی، فردی با همراهی افرادی که آنان را از خبیث‌ترین انسان‌های روی زمین توصیف کرد، در قتل امام مسلمین نقش داشته است و نباید چنین تصوری ایجاد شود که در قبال این اقدام، هیچ واکنشی صورت نخواهد گرفت.



قاسمی ادامه داد: نباید عاملان این اقدام تصور کنند که از این پس در آرامش خواهند بود یا مسلمانان، شیعیان و کسانی که رهبرشان به شهادت رسیده است، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نخواهند داد.



وی در پایان با تأکید بر ابعاد مختلف این مطالبه اظهار کرد: انتقام رهبر شهید، هم خواسته مردم و هم دیدگاه شخصی ماست و افزون بر آن، موضع علمی ما نیز محسوب می‌شود که از طریق تفقه به آن رسیده‌ایم و این موضوع، دیدگاه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) نیز هست.