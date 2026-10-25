به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله اراکی و با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع «همگرایی برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری با نقشه جامع علمی کشور» برگزار شد.

در ابتدای جلسه حسین مظفر، نایب رییس و دبیر کمیسیون، گزارشی از فرایند طی شده برای تهیه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری ارائه و سپس با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نقشه جامع علمی کشور و اینکه این نقشه می تواند جایگزین برنامه جامع تحقق سیاست های کلی علم و فناوری شود توضیحاتی را ارائه و جزییاتی از سوی کارشناسان دبیرخانه مجمع در خصوص محتوای برنامه جامع تحقق و نقشه جامع علمی کشور بیان شد.

در ادامه اعضای کمیسیون، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به بیان نظرات خود در مورد نسبت میان برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری با نقشه جامع علمی کشور پرداختند و نهایتاً بنا به نظر اکثریت اعضای کمیسیون مقرر گردید ادامه فرایند تهیه برنامه جامع تحقق با همکاری دستگاه‌های مرتبط به ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دبیرخانه مجمع پیگیری و نقشه جامع کشور نیز توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال شود و نیازی به جایگزینی نقشه جامع علمی کشور به جای برنامه جامع تحقق سیاست های کلی علم و فناوری نمی باشد.

در بخش دیگری از نشست، انتخاب هیات رییسه کمیسیون علمی ، فرهنگی و اجتماعی مجمع در دستور کار قرار گرفت و به اتفاق آرا آیت الله اراکی بعنوان رییس و دکتر حسین مظفر بعنوان نایب رئیس و دبیر کمیسیون علمی ، فرهنگی و اجتماعی مجمع به مدت یکسال دیگر انتخاب شد.