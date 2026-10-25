بررسی سلامت حکمرانی و مبارزه با فساد در نشست مجمع تشخیص با قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری مهر،زمینه های همکاری در حوزه سلامت حکمرانی و مبارزه با فساد در نشست مشترک کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه بررسی شد.

در این نشست که با حضور سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه و سخنگوی قوه قضائیه، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری و مشاوران و کارشناسان کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه برگزار گردید، ضرورت تقویت هماهنگی و هم افزایی نهادهای ذی ربط در پیشبرد اهداف پیشنهادی در حوزه سلامت حکمرانی و مبارزه با فساد مورد تأکید قرار گرفت .

رئیس پژوهشگاه و سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت ایجاد نقشه راه مشترک در زمینه مبارزه با فساد، بر همکاری نهادهای پژوهشی حقوقی و قضایی در این زمینه تأکید کرد .

در این نشست تشکیل کارگروه مشترک میان پژوهشگاه قوه قضائیه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع جهت پیگیری تخصصی امر مبارزه با فساد مورد توافق قرار گرفت .