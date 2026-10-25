به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی استان سمنان، با اشاره به مشکلات کشاورزان در تأمین آب و برق، بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط تولید و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی تأکید کرد.

وی با اشاره به موضوع تأمین برق چاه‌های کشاورزی اظهار کرد: پیگیری‌های لازم برای جلوگیری از قطع برق این چاه‌ها تا ۳۰ آذر در حال انجام است و در تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌های انرژی باید وضعیت محصولات کشاورزی و پیامدهای قطع برق بر روند تولید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار سمنان، اصلاح الگوی کشت را از الزامات مدیریت کم‌آبی در استان دانست و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، انتخاب محصولات باید متناسب با ظرفیت منابع آب و شرایط اقلیمی مناطق مختلف انجام شود و ادامه کشت محصولات پرمصرف با شرایط موجود سازگار نیست.

کولیوند همچنین بر ضرورت کاهش هدررفت آب، توسعه روش‌های نوین آبیاری و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: مدیریت منابع آب باید از مرحله انتخاب محصول و تعیین الگوی کشت آغاز شود و تا نحوه آبیاری، زمان‌بندی مصرف و نظارت بر بهره‌برداری از منابع ادامه یابد.

وی با بیان اینکه صرفه‌جویی در مصرف آب تنها به کاهش برداشت محدود نمی‌شود، تصریح کرد: اصلاح شیوه‌های تولید و هماهنگی برنامه‌های کشاورزی با ظرفیت منابع آبی هر منطقه، در کنار صیانت از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، باید با حفظ تولید و معیشت کشاورزان همراه باشد.

استاندار سمنان در ادامه، توسعه انرژی خورشیدی را یکی از راهکارهای کاهش وابستگی فعالیت‌های کشاورزی به شبکه برق برشمرد و خواستار بررسی میزان مصرف برق چاه‌های کشاورزی، شناسایی ظرفیت‌های موجود برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بهره‌گیری از توان تشکل‌ها و بهره‌برداران برای سرمایه‌گذاری در این حوزه شد.