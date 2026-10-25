به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعیدی ظهر یکشنبه در نشست خبری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اصحاب رسانه که در سالن همایش‌های امام خمینی(ره) این مؤسسه برگزار شد، از برنامه‌ریزی برای برپایی پنجمین نمایشگاه تخصصی کتاب فقهی و کلامی خبر داد.



مدیر چاپ و نشر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد اظهار کرد: این نمایشگاه از ۱۵ تا ۲۰ آذرماه در طبقه دوم مجتمع برگزار می‌شود و فرصتی برای عرضه تازه‌ترین آثار علمی در حوزه‌های فقه و کلام و آشنایی علاقه‌مندان با تولیدات پژوهشی این عرصه خواهد بود.



وی با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش در حوزه علوم اسلامی افزود: برگزاری این نمایشگاه با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای علمی محققان و متخصصان و فراهم‌کردن زمینه دسترسی آنان به آثار تخصصی در حوزه‌های فقهی و کلامی در دستور کار قرار گرفته است.



سعیدی ادامه داد: ارائه دستاوردهای علمی و فراهم‌کردن بستری برای معرفی پژوهش‌های مرتبط با مسائل فقهی و کلامی، از جمله اهداف این رویداد به شمار می‌رود و نمایشگاه در راستای مسئولیت‌ها و مأموریت‌های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به تجربه دوره‌های گذشته این نمایشگاه بیان کرد: در دوره پیشین، ۳۲ مؤسسه فعال در حوزه‌های فقه و کلام حضور داشتند و با توجه به گسترش فعالیت‌ها و ظرفیت‌های موجود، انتظار می‌رود شمار مؤسسات مشارکت‌کننده در دوره جدید افزایش یابد.



زمینه مشارکت مؤسسات علمی فراهم می‌شود



مدیر چاپ و نشر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به تمهیدات اجرایی نمایشگاه پنجم گفت: فرآیند ثبت‌نام مؤسسات و تخصیص جایگاه‌های نمایشگاهی بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حال پیگیری است تا زمینه حضور مجموعه‌های علمی و ارائه آثار آنان فراهم شود.



سعیدی با بیان اینکه مشارکت مؤسسات تخصصی می‌تواند به معرفی گسترده‌تر تولیدات علمی در حوزه فقه و کلام کمک کند، اظهار کرد: این نمایشگاه فرصتی برای عرضه آثار پژوهشی و آشنایی مخاطبان با فعالیت‌های علمی مؤسسات مختلف فراهم می‌کند.



وی همچنین بر نقش رسانه‌ها در معرفی رویدادهای علمی تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی مؤثر و پوشش خبری مناسب می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های علمی نمایشگاه و آگاهی‌بخشی درباره فعالیت‌های پژوهشی این حوزه نقش‌آفرین باشد.



مدیر چاپ و نشر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با دعوت از خبرنگاران برای حضور در این رویداد تصریح کرد: انتظار می‌رود اصحاب رسانه با همراهی و همکاری بیشتر، زمینه انعکاس گسترده‌تر فعالیت‌های علمی و برنامه‌های نمایشگاه را فراهم کنند.



سعیدی ادامه داد: از فعالان رسانه‌ای دعوت می‌کنیم در طول برگزاری نمایشگاه حضور داشته باشند و علاوه بر تهیه گزارش‌های خبری، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را نیز برای ارتقای کیفیت برگزاری این رویداد مطرح کنند.



نقدهای رسانه‌ای به ارتقای نمایشگاه کمک می‌کند



وی با اشاره به اهمیت ارزیابی برنامه‌ها و شناسایی نقاط ضعف اظهار کرد: بهره‌گیری از انتقادات سازنده خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای می‌تواند به شناخت کاستی‌ها و اصلاح روندها کمک کند و زمینه بهبود کیفیت برنامه‌های آینده را فراهم آورد.



مدیر چاپ و نشر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) همچنین به موضوع فضای برگزاری نمایشگاه اشاره کرد و گفت: در زمینه بهبود شرایط مکانی با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، اما تلاش می‌شود این رویداد در فضایی مناسب‌تر برگزار شود.



سعیدی با تأکید بر اهمیت فراهم‌کردن شرایط مطلوب برای ارائه آثار علمی افزود: بهبود فضای نمایشگاهی از جمله موضوعاتی است که مورد توجه قرار دارد و تلاش می‌شود با در نظر گرفتن امکانات موجود، شرایط مناسب‌تری برای برگزاری این رویداد تخصصی فراهم شود.