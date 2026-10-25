هشدار وقوع سیلاب در شمال غرب و کرمان؛ احتمال بارش برف در ارتفاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (یکشنبه، ۳ آبان) در شمال آذربایجان غربی، شمال و شرق آذربایجان شرقی، شمال اردبیل و همچنین مناطق مرکزی، جنوب غربی و جنوبی استان کرمان، با توجه به پیش‌بینی رگبارهای شدید باران و احتمال وقوع سیلاب، اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه ضروری است.

وی افزود: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، مناطقی از جمله سلماس، ماکو، خوی، هریس، کلیبر، هادی‌شهر، مشکین‌شهر و پارس‌آباد در شمال غرب کشور و همچنین رفسنجان، جیرفت، سیرجان، بم و بافت در استان کرمان، بیش از سایر مناطق در معرض خطر سیلاب قرار دارند. از این رو، ضروری است مردم از عبور از رودخانه‌ها و مسیرهای مستعد سیلاب خودداری کنند.

سرمای محسوس در راه است؛ محصولات کشاورزی در معرض سرمازدگی

اصغری بیان کرد: بارش‌ها در سواحل دریای کاسپین نیز همچنان با شدت قابل‌توجهی ادامه دارد. همچنین در صورت تداوم الگوی فعلی نقشه‌های هواشناسی، روز دوشنبه (۴ آبان) شدت رگبارها در شمال شرق کشور افزایش می‌یابد و می‌تواند مخاطراتی را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به کاهش محسوس دما در هفته جاری ادامه داد: باغداران در مناطق سردسیر استان‌های مختلف، به‌ویژه در نیمه شمالی کشور، باید نسبت به احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی هوشیار باشند و اقدامات پیشگیرانه لازم را به‌موقع انجام دهند.

احتمال بارش برف در ارتفاعات

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: افرادی که قصد کوهنوردی یا سفر به مناطق کوهستانی را دارند، باید توجه داشته باشند که بارش‌ها در ارتفاعات البرز و مناطق کوهستانی شمال غرب کشور ممکن است به شکل برف باشد؛ بنابراین، همراه داشتن تجهیزات مناسب و کامل برای مواجهه با شرایط جوی ضروری است.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: رانندگانی که قصد تردد در مسیرهای کوهستانی البرز به سمت مناطق شمالی و شمال غربی کشور را دارند، باید پیش از سفر از سلامت و عملکرد بخاری و برف‌پاک‌کن خودروی خود اطمینان حاصل کنند تا در صورت مواجهه با شرایط نامساعد جوی، امکان تردد ایمن‌تری داشته باشند.