به گزارش خبرنگار مهر، سعید مجیدی، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر یکشنبه در نشست بررسی ظرفیت‌های تبریز برای کسب عنوان «پایتخت نهج‌البلاغه ایران» اظهار کرد: پرونده مناسبی از تبریز برای نامزدی این عنوان به دبیرخانه ارسال شده و بررسی ظرفیت‌ها و برنامه‌های پیشنهادی این شهر در دستور کار قرار دارد.

وی با تشریح روند انتخاب پایتخت‌های قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه گفت: پس از انتشار فراخوان در مردادماه، حدود ۲۵ شهر از ۱۱ استان کشور درخواست‌های خود را برای نامزدی یکی از این سه عنوان به دبیرخانه ارسال کردند.

مجیدی با بیان اینکه پرونده‌های ارسالی بر اساس اطلاعات و مستندات بررسی شده است، افزود: پس از چهار جلسه شورای راهبری، در مجموع شش تا هفت شهر برای ورود به مرحله دوم انتخاب شدند که ارزیابی آنها به‌صورت میدانی انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج مرکز عالی قرآن و عترت، بازدید از ظرفیت‌های فعال، گفت‌وگو با استادان و فعالان تخصصی، بررسی طرح‌های پیشنهادی و سنجش میزان همراهی مدیران ارشد استان و شهر را از محورهای اصلی ارزیابی میدانی برشمرد.

وی با تأکید بر اینکه اعطای عنوان پایتختی پایان کار نیست، تصریح کرد: انتخاب شهر و اعطای این نشان باید آغاز اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌ها باشد که آثار فرهنگی و معنوی آن در شهر منتخب نمایان شود.

مجیدی مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مسئولان استانی و شهری و مجموعه‌های مردمی را برای تحقق اهداف این طرح ضروری دانست و گفت: اجرای چنین برنامه‌ای از عهده یک دستگاه به‌تنهایی برنمی‌آید و همکاری مجموعه‌های مختلف را می‌طلبد.

وی هدف از انتخاب عنوان پایتخت را فراتر رفتن فعالیت‌های فرهنگی از محدوده شهر منتخب دانست و افزود: شهر برگزیده باید بتواند فعالیت‌ها و تجربه‌های خود را به سایر شهرها و استان‌های کشور نیز گسترش دهد.

برگزاری هشت جشنواره ملی آیات در سال جاری

مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از پیش‌بینی برگزاری هشت جشنواره ملی آیات در سال جاری خبر داد و گفت: رویکرد این مجموعه، برگزاری جشنواره‌ها در استان‌ها و با مشارکت مردم است و تلاش می‌شود از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مناطق مختلف کشور استفاده شود.

در همین راستا، پوستر سومین جشنواره ملی تصویرسازی آیات قرآنی با عنوان «تجلی کلام الهی در آینه هنر» با حضور آیت‌الله احمد مطهری اصل، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی و امام‌جمعه تبریز، سعید مجیدی و نعمت‌الله پایان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، در بیت امام‌جمعه تبریز رونمایی شد.

مجیدی با اشاره به سابقه برگزاری جشنواره‌های ملی آیات طی حدود ۱۵ سال گذشته اظهار کرد: این مجموعه جشنواره‌ها در این مدت نزدیک به ۱۲ دوره در کشور برگزار شده و در سال جاری نیز هشت جشنواره ملی در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تمرکز جشنواره‌ها در تهران افزود: برگزاری این رویدادها در استان‌ها و با مشارکت مردم، زمینه استفاده از ظرفیت هنرمندان مناطق مختلف را فراهم می‌کند.

مجیدی سومین جشنواره ملی تصویرسازی آیات را یکی از این رویدادها معرفی کرد و ابراز امیدواری کرد که آثار ارزشمندی از سوی هنرمندان به دبیرخانه جشنواره ارسال شود و ظرفیت هنر در ترویج معارف قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.

چهار محور سومین جشنواره ملی تصویرسازی آیات

نعمت‌الله پایان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اهداف این جشنواره گفت: برگزاری جشنواره ملی تصویرسازی آیات در راستای سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ترویج معارف قرآن کریم در قالب هنر متعهد و فاخر برنامه‌ریزی شده است.

وی شناسایی و پرورش استعدادهای هنری و توسعه رویکردهای خلاقانه در بازنمایی مفاهیم قرآنی را از اهداف این رویداد برشمرد و افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری استان، برگزاری این رویداد ملی را دنبال می‌کند.

پایان چهار محور «اقتدار و مقاومت»، «اخلاق و سلامت اجتماعی»، «معنویت و عبادت» و «سبک زندگی شهدای قرآنی» را محورهای اصلی سومین جشنواره ملی تصویرسازی آیات قرآنی اعلام کرد.

بر اساس شیوه‌نامه طرح، عنوان «پایتخت نهج‌البلاغه ایران» به مدت دو سال به شهرستان منتخب اعطا می‌شود تا با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات مردمی و فعالان فرهنگی، برنامه‌های مستمر شناخت و ترویج آموزه‌های نهج‌البلاغه را اجرا کند.