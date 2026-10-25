خودزنی پرسپولیس و به خطر افتادن صدر جدول؛ وحید امیری انتقامش را گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته دهم لیگ بیست و ششم از ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه امروز یکشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهرقدس میزبان فولاد خوزستان بود که این دیدار با برتری یک بر صفر مهمان جنوبی به پایان رسید. وحید امیری(۸۷) برای فولاد گل زد.

پرسپولیس در این دیدار با پیام نیازمند، حسین کنعانی(۷۹- محمدمهدی زارع)، دانیال ایری، مهدی تیکدری(۶۷- ایگور سرگیف)، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو(۲۲- پوریا لطیفی فر)، تیوی بیفوما(۶۷- محمدحسین صادقی)، محمدمهدی محبی، علی علیپور و پوریا شهرآبادی(۴۶- سیدابوالفضل جلالی) به میدان رفت.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس در دیدار با فولاد

فولاد خوزستان هم در این دیدار با حامد لک، ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، امین ساعدی، امید حامدی‌فر، احسان محروقی(۷۹- ابوالفضل زاده عطار)، فرشاد احمدزاده(۵۴- یوسف مزرعه)، وحید امیری، آرمان اکوان، قاسم لطیفی(۷۹- محمدرضا کشاورزی) و آرش اکبرزاده به میدان رفت.

پرسپولیس که برای تداوم صدرنشینی اش و زیاد کردن فاصله با تعقیب کنندگانش به سه امتیاز این دیدار نیاز داشت از همان ابتدا حمله روی دروازه زردپوشان خوزستانی را در دستور کار قرار داد اما تیم مهدی تارتار زور رسیدن به دروازه را نداشت.

سرخپوشان تهرانی چند بار تا نزدیک محوطه جریمه حریف پیش رفتند و در موقعیت به خطر انداختن دروازه حامد لک قرار گرفتند اما نتوانستند به گل برسند. فولادی ها هم هر چند نیم نگاهی به دروازه حریف داشتند اما نتوانستند موقعیت جدی را ایجاد کنند. مهمترین اتفاق نیمه اول مصدومیت محمد خدابنده لو در دقیقه ۲۲ بود که جای خود را به پوریا لطیفی‌فر داد.

خدابنده لو خیلی زود به دلیل مصدومیت بازی را ترک کرد

در نیمه دوم هم روند کند و کسل کننده بازی دو تیم ادامه داشت و هر چند پرسپولیس تلاش می کرد خود را به دروازه حریف نزدیک کند اما عملا حملات این تیم زهر لازم را نداشت.

در اواسط نیمه دوم مهدی تارتار تلاش کرد با تعویض هایی که انجام می دهد روند بازی را تغییر دهد که به میدان فرستادن صادقی و سرگیف از جمله این اقدامات بود.

در دقیقه ۷۱ سرگیف در اولین موقعیت جدی که نصیبش شد در اقدامی عجیب توپ را در موقعیت تک به تک با حامد لک به بالاترین موقعیت از دروازه فرستاد در صورتی که با یک ضربه بغل پا می توانست دروازه فولاد را باز کند. این بهترین موقعیت پرسپولیس در این بازی بود.

در ادامه هر چند پرسپولیس تلاش کرد تا به گل برسد اما این فولاد بود که توسط یک پرسپولیسی قدیمی و خوشنام به گل رسید. در دقیقه ۸۷ فولادی ها در یک حمله سریع به محوطه جریمه پرسپولیس رسیدند و پاس رو به عقب به پشت محوطه جریمه فرصت را به وحید امیری داد تا او با ضربه ای زمینی و محکم دروازه تیم سابقش را باز کند.

چهره گرفته وحید امیری پس از گلزنی به پرسپولیس

وحید امیری در شرایطی یک گل سه امتیازی برای فولاد به ثمر رساند که در ابتدای فصل حضور جدی و منظمی در تمرینات سرخپوشان داشت اما مهدی تارتار او را نخواست تا این بازیکن خوشنام و تکنیکی راهی تیم فولاد خوزستان شود.

در ادامه حملات پرسپولیس که در تمام طول بازی زهردار نبود نتوانست قفل دروازه فولاد را باز کند تا سرخپوشان سه امتیاز حساس و تاثیرگذار را در ورزشگاه خانگی از دست بدهند و حالا با ۲۰ امتیاز تیم های، تراکتور، سپاهان و استقلال را هم امتیاز خود می بیند اما تراکتور به خاطر برگزار نشدن بازی با ملوان منتظر اعلام رای انضباطی است که در صورت تجدید بازی فرصت گرفتن سه امتیاز و ایستادن به تنهایی در صدر جدول را دارد.

شکست برابر فولاد دومین باخت مهدی تارتار با پرسپولیس در ۱۰ هفته ابتدایی رقابت های لیگ برتر است. سرمربی باتجربه ای که تیمش نوسان زیادی دارد و هنوز نتوانسته است به ثبات تاکتیکی و نمایشی قابل قبول برسد.