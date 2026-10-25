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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

هفته دهم لیگ بیست‌وششم؛

طوفان سپاهان برای نمره ۲۰ ؛ مس شهر بابک قعر را دوست دارد!

طوفان سپاهان برای نمره ۲۰ ؛ مس شهر بابک قعر را دوست دارد!

تیم فوتبال سپاهان با کسب پرگل‌ترین پیروزی در هفته دهم فصل جاری لیگ برتر به بیستمین امتیاز خود رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و مس شهربابک از ساعت ۱۶:۴۵ امروز یکشنبه از هفته دهم فصل جاری لیگ برتر پیگیری شد که این دیدار با پیروزی قاطع ۴ بر صفر زردپوشان اصفهانی در ورزسگاه نقش جهان اصفهان همراه بود.

مهدی لیموچی (۱۲)، کسری طاهری (۱۴ و ۵۹) و امید نورافکن(۳۲) برای سپاهان گلزنی کردند.

زردپوشان اصفهانی در حالی به این پیروزی پرگل رسیدند که محمدرضا رئوفی‌منش بازیکن مس شهربابک در دقیقه ۹ با کارت قرمز مستقیم شهاب محمدی داور مسابقه از زمین مسابقه اخراج شد.

شاگردان محرم نویدکیا با این برد خانگی به امتیاز ۲۰ رسیدند و مس نیز با تحمل شکستی دیگر همچنان با ۵ امتیاز در قعر جدول ماند.

کد مطلب 6989585

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