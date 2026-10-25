طوفان سپاهان برای نمره ۲۰ ؛ مس شهر بابک قعر را دوست دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و مس شهربابک از ساعت ۱۶:۴۵ امروز یکشنبه از هفته دهم فصل جاری لیگ برتر پیگیری شد که این دیدار با پیروزی قاطع ۴ بر صفر زردپوشان اصفهانی در ورزسگاه نقش جهان اصفهان همراه بود.

مهدی لیموچی (۱۲)، کسری طاهری (۱۴ و ۵۹) و امید نورافکن(۳۲) برای سپاهان گلزنی کردند.

زردپوشان اصفهانی در حالی به این پیروزی پرگل رسیدند که محمدرضا رئوفی‌منش بازیکن مس شهربابک در دقیقه ۹ با کارت قرمز مستقیم شهاب محمدی داور مسابقه از زمین مسابقه اخراج شد.

شاگردان محرم نویدکیا با این برد خانگی به امتیاز ۲۰ رسیدند و مس نیز با تحمل شکستی دیگر همچنان با ۵ امتیاز در قعر جدول ماند.