علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح پیش‌بینی وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: آسمان استان تا روز چهارشنبه عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز افزایش ابر و وزش باد، غالباً با شدت ملایم، پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، دمای هوا در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت و شرایط دمایی نسبتاً پایدار می‌ماند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییر وضعیت جوی در پایان هفته تصریح کرد: در دو روز پایانی هفته، موجی ناپایدار از جو منطقه عبور می‌کند که پیامد آن تشدید وزش باد و کاهش نسبی دمای هوا خواهد بود.

زورآوند خاطرنشان کرد: فعالیت این موج ناپایدار به تناوب موجب بارندگی در سطح استان می‌شود و بارش‌ها در برخی مناطق با رعدوبرق همراه خواهد بود.

وی با تأکید بر تفاوت شرایط جوی در روزهای ابتدایی و پایانی هفته گفت: تا چهارشنبه پدیده غالب، آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم در برخی ساعات است، اما در ادامه با ورود موج ناپایدار، احتمال بارش و وقوع رعدوبرق افزایش می‌یابد.