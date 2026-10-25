استاندار کرمانشاه: ملاک ارزیابی مدیران، حل مشکلات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه مدیریت دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مدیران نباید تنها به اداره روزمره مجموعه‌های خود بسنده کنند، بلکه باید با شناسایی موانع و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، زمینه بهبود عملکرد و پیشرفت حوزه مسئولیتشان را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه تصمیم‌های مدیریتی باید به حل ریشه‌ای مسائل منجر شود، افزود: برخوردهای مقطعی و اورژانسی نمی‌تواند مشکلات را به‌طور پایدار برطرف کند و لازم است مدیران با نگاه راهبردی، راهکارهایی اساسی و ماندگار برای مسائل ارائه دهند.

استاندار کرمانشاه مولدسازی دارایی‌های دولتی را یکی از راهکارهای تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید دارایی‌ها و ظرفیت‌های بلااستفاده خود را شناسایی کنند و از منابع راکد برای ایجاد فرصت‌های جدید و پیشبرد طرح‌ها بهره ببرند. میزان استفاده از این ظرفیت نیز باید در ارزیابی عملکرد مدیران لحاظ شود.

حبیبی با اشاره به اینکه کمبود اعتبار تنها عامل کندی اجرای برنامه‌ها نیست، تصریح کرد: گاهی ضعف در مدیریت منابع و استفاده نکردن از امکانات موجود، مانع پیشرفت امور می‌شود؛ ازاین‌رو مدیران باید در کنار پیگیری اعتبارات، برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های در اختیار خود نیز برنامه داشته باشند.

وی همکاری میان دستگاه‌های اجرایی را لازمه حل بسیاری از مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: هیچ مجموعه‌ای نباید به‌صورت جزیره‌ای عمل کند. اختلافات اداری نیز باید از طریق گفتگو و سازوکارهای قانونی برطرف شود و نباید اختلاف میان دستگاه‌ها به توقف طرح‌ها، کندی خدمات یا تضییع حقوق مردم بینجامد. این مسائل در سطح استان باید با محوریت استانداری و در شهرستان‌ها با محوریت فرمانداری‌ها پیگیری شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت میدانی اظهار کرد: گزارش‌های مکتوب به‌تنهایی نمی‌توانند واقعیت‌های موجود را نشان دهند و مدیران باید با حضور در محل اجرای برنامه‌ها، از نزدیک در جریان مشکلات قرار بگیرند و تا رسیدن به نتیجه، موضوعات را پیگیری کنند.

حبیبی ارتباط مستمر با مردم را از وظایف اصلی مدیران برشمرد و افزود: حضور مدیران در میان مردم نباید به ساعات اداری محدود شود؛ بلکه باید برای شنیدن مطالبات، بررسی مشکلات و ارائه پاسخ روشن به شهروندان وقت بگذارند. میزهای خدمت در مصلاهای نماز جمعه و سامانه ارتباط مردمی ۱۱۱ نیز ظرفیت‌هایی هستند که باید با حضور فعال مدیران به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرند.

وی از دفتر بازرسی استانداری خواست برنامه‌ریزی لازم برای حضور منظم مدیران در میزهای خدمت نماز جمعه و پاسخگویی از طریق سامانه ۱۱۱ را انجام دهد و ادامه داد: انتقادهای مطرح‌شده باید به‌موقع بررسی شود و در صورت وجود اشکال، اصلاح رویه‌ها در دستور کار قرار گیرد. قاطعیت در مدیریت نیز نباید به برخورد نامناسب با مردم منجر شود و احترام، صبوری، خوش‌رفتاری و تکریم شهروندان باید همواره مورد توجه باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به طرح «هر مدیر، یک مدرسه» گفت: حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در مدارس هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی بازخورد مثبتی میان دانش‌آموزان و فرهنگیان داشت و ضروری است این اقدام به‌شکلی منسجم ادامه پیدا کند. مدیران می‌توانند با انتخاب یک مدرسه، نیازها و مشکلات آن را شناسایی کرده و برای رفع موانع و ارتقای کیفیت آموزش و تربیت دانش‌آموزان اقدام کنند.

حبیبی همچنین رسیدگی به امور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را از مسئولیت‌های مهم مدیران دانست و تأکید کرد: دیدار و سرکشی از این خانواده‌ها و پیگیری مسائل آنان باید به‌صورت مستمر در برنامه دستگاه‌های اجرایی قرار داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم ارزیابی نتیجه‌محور مدیران اظهار کرد: هر مدیر باید در پایان سال، میزان پیشرفت حوزه مسئولیت خود را در مقایسه با سال گذشته به‌صورت روشن و مستند ارائه کند. ملاک موفقیت، صرفاً امتیازهای اداری و ارائه گزارش‌های تشریفاتی نیست، بلکه باید آثار اقدامات در زندگی مردم و توسعه استان قابل مشاهده باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به برخی پیشرفت‌ها در بخش‌های کشاورزی، بهبود معدل دانش‌آموزان، افزایش سهم هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و موفقیت ورزشکاران استان افزود: این روند باید در سایر حوزه‌ها نیز دنبال شود و ارتقای جایگاه کرمانشاه در شاخص‌های ملی به یکی از معیارهای اصلی سنجش عملکرد مدیران تبدیل شود.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت از رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: پشتیبانی از نشریات، مسئولیتی فرهنگی است و دستگاه‌های اجرایی باید مطالبات رسانه‌هایی را که با آن‌ها همکاری دارند، به‌موقع پرداخت کنند. با توجه به هزینه‌های بالای کاغذ و سایر مخارج فعالیت رسانه‌ای، تسریع در پرداخت بدهی‌ها و مطالبات این مجموعه‌ها ضروری است.

وی بهره‌گیری از نظر کارشناسان و افراد باتجربه را در بهبود تصمیم‌گیری‌ها مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: در کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها و نشست‌های تخصصی باید از ظرفیت فعالان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی، نخبگان و پیشکسوتان استفاده شود تا تصمیم‌ها دقیق‌تر و اثربخش‌تر باشند.

استاندار کرمانشاه همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر بازار و تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی است و مسئولان تنظیم بازار و شهرداران باید با نظارت بیشتر و پیگیری اقدامات، برای مدیریت بهتر بازار و کاهش فشار بر شهروندان تلاش کنند.

حبیبی مدیریت مصرف انرژی را نیز از موضوعات مهم دانست و اظهار کرد: فرهنگ صرفه‌جویی باید از دستگاه‌های دولتی آغاز شود و مجموعه‌های اجرایی با رعایت الگوی مصرف، پیشگام این موضوع باشند تا بتوانند از مردم نیز انتظار همراهی داشته باشند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از روزمرگی و تشریفات غیرضروری در برنامه‌ها و بازدیدهای اداری، خواستار مدیریت هزینه‌ها، استفاده بهینه از امکانات و تمرکز بیشتر دستگاه‌ها بر اولویت‌ها و مطالبات مردم شد.