به گزارش خبرنگار مهر، سی‌وسومین دوره مسابقات نجات غریق قهرمانی مردان کشور، تحت عنوان «جام فرشتگان میناب» با حضور ۲۹ تیم از استان‌های مختلف کشور به میزبانی یزد برگزار شد و تیم منتخب خراسان رضوی موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها شد.

این مسابقات در دو بخش استخری و ساحلی برگزار شد که در پایان، تیم‌های تهران، خراسان رضوی و فارس به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش انفرادی، محسن مهمان‌نواز در ماده ۱۰۰ متر ترکیبی موفق به کسب مقام نخست و مدال طلا شد. همچنین سینا غلامپور در ماده ۲۰۰ متر با مانع به مقام سوم دست یافت.

در بخش تیمی نیز یاسین قنبرزاده و محمد مهمان‌نواز در ماده پرتاب طناب عنوان سوم را کسب کردند. همچنین تیم امدادی ۴ در ۵۰ متر با مانع خراسان رضوی با ترکیب سینا غلامپور، محسن مهمان‌نواز، محمد مهمان‌نواز و مرتضی حسینی در جایگاه چهارم قرار گرفت.

تیم منتخب نجات غریق خراسان رضوی در این رقابت‌ها با سرپرستی حمیدرضا دهدشتی و مربیگری سینا نیرومند حضور داشت و در مجموع عملکرد خود موفق به کسب جایگاه دوم مسابقات قهرمانی کشور شد.

این عنوان، یکی دیگر از دستاوردهای ورزشکاران خراسان رضوی در رقابت‌های ملی و رشته‌های مرتبط با ورزش‌های آبی به شمار می‌رود.